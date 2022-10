Na al die jaren zag ik de ooit verwaarloosde kleuter weer die in mijn studentenhuis woonde

We hebben elkaar ontmoet, ‘kleine’ F. en ik. Deze zomer schreef ik twee columns over de kafkaëske periode waarin crimineel F. met zijn toen vijfjarige, gelijknamige kleuter een kamer in mijn studentenhuis betrok.

Pa was te lui om zijn kind meer dan een onderbroekje aan te trekken, laat staan naar school te brengen, en handelde vanuit ons huis in gestolen spullen en drugs. De school, de gezinsvoogd: niemand deed wat met mijn herhaalde alarm over een verwaarloosd jongetje in een studentenhuis. Ik trok de kleuter maar een sportbroekje van mij aan, en een shirt dat tot op zijn enkels viel.

Zijn vader stal mijn dvd-speler waarop ik de kleine Sesamstraatliedjes liet luisteren, en later ook mijn televisie die ik in de gemeenschappelijke woonkamer had gezet voor de misschien leerzame kinderprogramma’s.

Dag en nacht kwam gespuis aan de deur totdat grote F. – na eerst nog een vergeefse inval – werd gearresteerd.

Ik schreef dat ik het jammer vond dat ik nooit meer contact met kleine F. had. Maar! Mijn ex-vriendin kent hem via zijn gewezen pleegouders en liet de begin-dertiger mijn columns lezen. Hij wilde me wel ontmoeten.

Vorige week was het zo ver.

We spraken uren over zijn kleutertijd in ons huis. Hij herinnert zich veel meer dan ik me van een kleuter kon voorstellen. Hij was welgeteld één dag naar die basisschool gebracht en wist dat zijn voogd mijn waarschuwingen negeerde omdat ze een liefdesrelatie met zijn vader had. Hij zag nog voor zich hoe pa in de deuropening knock-out werd geslagen terwijl er verder niemand thuis was.

We namen zijn levensloop door nadat hij uit ons huis was geplaatst. Zijn hobbelige weg langs internaten en pleeggezinnen, met een vader die vaker wel dan niet in de gevangenis zat. Hoe hij ineens weer in bed plaste in de weken voordat senior weer vrij zou komen – en zijn leventje onvermijdelijk weer in chaos zou storten.

Jaren geleden overleefde pa ternauwernood een aanslag op zijn leven die hij nooit meer te boven zal komen. Kleine F. is natuurlijk geen kleine F. meer, maar een fitte dertiger. Hij heeft een opleiding doorlopen waarmee hij nu in de hulpverlening werkt, en is voogd van zijn psychisch gesloopte vader.

Onze ontmoeting laat me niet los. Wat onwaarschijnlijk knap hoe die verwaarloosde kleuter van toen tegen zoveel wind in is opgegroeid tot een leuke vent met wie je een uitstekend gesprek kunt voeren. Dat gaan we vaker doen.

Wat zou hij veel kunnen leren aan al die jongens en jonge mannen die ik als misdaadverslaggever ontmoet, die beweren dat ze wel móesten roven of zelfs moorden, omdat ze ‘geen kansen kregen’.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.