Gisteren was ik in een museumwinkel en nu staan vlak voor mij op tafel: een lampje waar je tegen moet fluisteren, een houten robot gemaakt van stukken hout waar nooit kinderen mee zijn geslagen, een boek van 459 pagina’s over een reclamebureau in Warschau en een koelkastmagneetje met de anus van Jeff Koons.

Op het moment van kopen was ik verrukt. Museumshops bezoek je altijd op het verkeerde moment. Je hebt net uren lang gelopen langs schilderijen, video-installaties van een transseksuele Roemeen, oude huifkarren en kleine houten tonnetjes waarin vroeger de yoghurt werd geroerd en daarna kom je gesloopt aan in de museumwinkel.

Daar vind je opeens alles leuk.

Ik ben niet iemand die snel een puzzel van 1000 stukjes koopt, maar hij staat nu naast mij. Het is een schilderij van Karel Appel. De instructie op de koker: ’Is de puzzel gelegd, rijd er dan op een fiets enkele malen overheen en schreeuw dat u een barbaar bent.’

Het meest zinloze object dat ik in een museumshop kocht was een zakje met hooi. In kreeg er een kartonnen kaartje bij. ‘Ooit gras. Geplukt door Teun van Hierden. 23.09.1978.’ Ik weet nog precies wat ik na het lezen dacht: ‘Toen was ik 18.’

Musea en ik, we worstelen met elkaar. Ieder jaar koop ik een museumjaarkaart en steeds weet ik precies wat dat betekent: ik wil mijn geld eruit halen. Hetzelfde geldt voor mijn filmpas. Ik maak het geld over en dan weet ik: driekwart jaar later zit ik met vier mensen naar een film van 6 uur lang te kijken over een leegstaand slachthuis in Vlaanderen.

Het komt – en het zal eens niet – door mijn jeugd. Ik ben, tegen beter weten in, iets aan het inhalen. Nooit hebben mijn ouders mij meegenomen naar een museum. Slechts één keer namen ze mij mee naar een film. Sneeuwwitje. Pas 30 jaar later nam mijn moeder mij mee naar de film Easy Rider. Niet mijn beste herinnering, vlak naast ‘zij die brood smeerde’ moeten kijken naar halfnaakte lsd-trips in Amerika.

Dat moet het zijn. Ik wil iets inhalen. Daarom loop ik dwangmatig door musea, ruik aan een doosje in zaal 8C en zeg tegen mijn dochter: nootmuskaat uit Indonesië. Daarom kocht ik gisteren in Rotterdam, na museumbezoek, een notitieblokje in de vorm van een schaap, zoals dat ooit werd geschilderd voor Kobus Schaapsma, de onbekende lieveling van de Friese Nieuwe Wilden, die u zou kunnen kennen van zijn Stalen Jezus Met Zeep In Zijn Hand.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

