Muiterij bij de geel-zwarte tornado van Amsterdam-Oost

‘Alwéér Team 6?” vroegen mijn spelers verontwaardigd.

Mijn spelers, dat zijn de achtjarige bijdehandjes van AFC Taba JO9-5, de geel-zwarte tornado van Amsterdam-Oost. Mijn zoon Niek is een van hen. Met twee andere vaders vorm ik het Technisch Hart (met nogal wat succes, al zeg ik het zelf).

In september 2020 speelden we voor het laatst competitie. We wonnen alles, zelfs de verre uitwedstrijden tegen ZSGOWMS (4-9) en Pancratius (2-7). In de auto naar afgelegen oorden als Nieuw-West en Badhoevedorp zongen we mee met Snelle, Boef, Lil’ Kleine, Frenna en een enkele kleinkunstparel (Kakken van Brigitte Kaandorp).

Op 3 oktober was het finito. Geen competitie meer. In plaats daarvan kwamen, halverwege oktober, de bekende wedstrijdjes tegen leeftijdgenoten van de eigen vereniging: andere JO9-teams, soms een hoge JO8 of lage JO10.

De eerste maanden maakte het ze weinig uit, maar de derde keer JO9-6 was de druppel die de emmer deed overlopen. De heren begonnen te steigeren zoals achtjarigen dat kunnen. Muiterij dreigde. Het Technisch Hart kon de crisis ternauwernood bezweren.

“Ik wil weer eens tegen jongens in andere shirts spelen!”

“Ja! En ook een keer op hún veld!”

Ik begrijp ze. Het coronarooster is het jeugdvoetbalequivalent van wat NS-conducteurs ooit smalend het ‘rondje om de kerk’ noemden. Na een halfjaar hebben zelfs voetballertjes van acht Groundhog Day wel vaak genoeg meegemaakt.

Woensdag op de training ga ik ze vertellen dat Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Juventus en nog zeven clubs juist geen zin hebben in shirts en velden die ze nog niet kennen. Dat ze niets liever willen dan ronddraaien in een eindeloos coronarooster, tegen steeds dezelfde teams, alleen maar omdat ze dan een som geld krijgen waar je héél veel games voor de PS4 voor kunt kopen.

En daarna vertel ik ze dat Ajax godzijdank geen zin heeft in die flauwekul – en dat trainer Menno daar heel erg opgelucht over is.

