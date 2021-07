Zomaar het Tropenmuseum bezocht op een zondagochtend. (Wat een schitterend gebouw is dat toch.) Beetje lacherig de lift naar de tweede verdieping genomen om de tentoonstelling Healing Power te bezoeken. Over winti, sjamanisme en hekserij.

‘Waar ga je heen als je lichamelijke, geestelijke of maatschappelijke onrust niet kunt verklaren of definiëren?’ las ik op een bord met inleidende tekst bij de zaal waar Healing Power begon. ‘Het zijn vragen die overal ter wereld worden gesteld en waarop verschillende antwoorden worden gegeven.’

“Naar Prof. Sidiki natuurlijk,” mompelde ik. “Of Mr. Naby.”

Op mijn brievenbus kleeft de sticker tegen reclamedrukwerk.

Toch vielen de laatste dagen twee gekleurde briefjes in de bus.

Van Prof. Sidiki.

En van De Grote Meester Mr. Naby.

Lang niets van deze lieden gehoord.

In vorige huizen – met uitnodigende, onbeplakte brievenbusmuilen die hongerig kilo’s en kilo’s reclame opslokten – werd je ermee doodgegooid.

Prof. Sidiki is nog steeds ‘de grote specialist op het gebied van de occulte wetenschap, paragnost, helderziende en medium’. En Mr. Naby kan nog altijd helpen uw problemen op te lossen. ‘Voor bescherming tegen slechte mensen, meer kans in gokken’, en zo nog wat.

Prof. Sidiki: ‘Bel voor een afspraak. Betaling na resultaat.’

Mr. Naby: ‘U kunt zelfs denken dat er geen oplossing meer voor u is. Bel dan met mij – ik zal u verbazen.’

(Geen woord over corona op de briefjes.)

Toeval dat ik een paar dagen later het Tropenmuseum bezocht?

Ik keek naar filmpjes.

Ik zag een vrouw een schaaltje met vloeistof over de aarde uitschenken, en heel erg knuffelen met een paard.

Ik zuchtte.

Een vrouw vertelde over haar heksenschool.

Ik zocht de bezem.

Een man gaf raad met behulp van een fles 7up.

Ik liet een binnensmonds boertje.

Het was toch geforceerd, mijn reageren.

Het waren weliswaar een soort verfilmde, gekleurde briefjes die je in je brievenbus aantreft, maar dan niet meteen om te lachen. De geportretteerden werden in hun waarde gelaten, er werd niet geoordeeld. Ik dacht er nog steeds het mijne van, daar was ik niet van genezen, maar de overtuiging waarmee deze mensen spraken was niet gespeeld.

Een sjamaan op de steppen van Mongolië vertelde in alle rust en ernst over de gele strik die hij de leider van zijn rendieren om had gedaan om het kwaad te verjagen.

Ik kon niets belachelijks in het verhaal ontdekken.

En de sjamanenmantels waren het bekijken waard. En dat glitterschilderij van Edouard Duval Carrié ook. Net als Marina Abramović die bezoekers van het MoMa minutenlang bezwerend in de ogen kijkt.

Op het informatiebord bij het begin van de expositie staat helemaal onderaan te lezen: ‘Het museum moet in deze tentoonstelling geen uitspraken over de vraag of deze genezingspraktijken werken.’

Deze disclaimer ontbreekt op de briefjes van Prof. Sidiki en De Grote Meester Mr. Naby.

