Moskovieten kregen deze week het advies om een vluchtkoffer klaar te zetten

Zoon Tom is even terug in Moskou. Hij woont in een statig gebouw met elf appartementen in het centrum.

“De conciërge kwam naar me toe,” vertelde Tom, “en zei dat ik mee moet betalen aan de ombouw van de kelder in ons gebouw tot schuilkelder. Hij had al twee wc’s aangesloten. Nu ging hij kamers inrichten en elektriciteit aanleggen. Hij beloofde zelfs wifi. Als ik niet meebetaal krijg ik ook geen toegang in geval van nood.”

Schuilkelders zijn ineens een ding in Rusland. Volgens persbureau Bloomberg heeft de regering opdracht gegeven om alle schuilkelders – die nu vaak worden gebruikt voor commerciële activiteiten zoals fitnessclubs of autoreparatiebedrijfjes – op orde te brengen.

In Moskou is een heuse markt ontstaan in schuilkelders. Die kan je huren, van een simpele bunker van 40 vierkante meter tot een comfortabele schuilkelder van 500 vierkante meter met sauna. Moskovieten kregen deze week ook het advies om een vluchtkoffer klaar te zetten. En op scholen wordt militaire instructie – afgeschaft in de jaren tachtig – weer ingevoerd. Jongens en meisjes leren binnenkort hoe je een kalasjnikov uit elkaar haalt.

Het is allemaal onderdeel van de militarisering van de samenleving. Russen krijgen dag en nacht te horen dat niet zij de agressor zijn, maar dat het Westen een vernietigingsoorlog tegen Rusland voert. Amerikaanse bommen kunnen elk moment op Moskou vallen, iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de redding van het vaderland. Dat is een krachtige boodschap die – hoe bizar ook in onze ogen – veel Russen aanspreekt.

Politicoloog Alexander Baoenov noemt het de paradox van deze oorlog. Het machtige en onmetelijke Rusland dat zich nu opwerpt als slachtoffer en vecht om geen kolonie te worden van het Westen.

In een wereld waar alles op zijn kop staat (niet Rusland maar het Westen is de agressor) gaat elke logica overboord. Zoals de gedachte dat Poetins positie na militaire nederlagen wel moet verzwakken.

Nu acht maanden oorlog – na de mislukte blitzkrieg op Kiev, de ondergang van het vlaggenschip Moskva, de chaotische terugtrekking in Charkov, de misschien wel honderdduizend gesneuvelde Russische soldaten – zit Poetin nog vast in het zadel. Het opgeven van Cherson werd in de Russische media niet als een pijnlijke nederlaag maar als een wijs besluit gebracht.

“Elke vorm van verzet tegen het Westen is op zich al een overwinning vanuit Russische perspectief,” betoogt Baoenov. “Poetin heeft nooit helder gedefinieerd wat een overwinning precies inhoudt. Dat komt nu goed uit.”

Zo kan het gebeuren dat German Gref – de baas van SberBank en ooit een boegbeeld van de liberale elite – deze week zei dat het leven in Rusland ‘alleen maar helderder, kleurrijker en interessanter is geworden. We zijn als volk nu extra gemotiveerd’.

Gemotiveerd in een oorlog tegen ongrijpbare begrippen als Het Westen, neonazi’s, antichristenen en satanisten.

Zoon Tom ziet het in Moskou hoofdschuddend aan. “Ik probeerde de conciërge nog uit te leggen dat Rusland toch echt Oekraïne is binnengevallen, en dat wij in Europa er niet aan denken om naar Moskou op te trekken. Maar het was praten tegen een muur.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.