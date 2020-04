Moskou is ‘nog niet eens halverwege de curve, laat staan bij de piek’

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Vrijdag weer een record in Rusland: 1786 nieuwe coronagevallen. Dat brengt het totaal nu op 12.000.

De burgemeester van Moskou, Sergey Sobjanin, kwam met een ongekend sombere analyse. “Dit gaat lang duren. We zijn nog niet eens halverwege de curve, laat staan bij de piek.”

President Poetin had juist het signaal afgegeven dat eind april, als de verplichte vakantie in Rusland afloopt, het gewone leven weer op gang zou komen.

De autoriteiten hebben nu ook voor het eerst toegegeven dat de Russische coronatests, geproduceerd door het bedrijf Vektor uit Novosibirsk, niet betrouwbaar zijn.

The Moscow Times schreef daar vijf weken geleden al over, maar dat signaal werd genegeerd. Nu erkent de minister van Volksgezondheid Michail Moerasjko dat die tests ‘voor slechts 70 procent een juist beeld geven’. En dat is nog aan de optimistische kant.

Volgens Vektor zijn een miljoen tests uitgevoerd op patiënten met coronaverschijnselen. Daar kunnen dus zomaar 300.000 mensen tussen zitten die negatief zijn getest, maar het virus wel degelijk droegen. Een enorme besmettingshaard.

De autoriteiten geven ineens ook toe dat de ongebruikelijke toename van het aantal longontstekingen – in Moskou met wel 35 procent – verband houdt met corona. Moskouse artsen beschouwen mensen met ernstige longontsteking daarom nu automatisch als potentiële coronapatiënten.

Volgens minister Moerasjko grijpt het virus in sommige plaatsen zo snel om zich heen dat er niet tegenop te testen valt. Bovendien is het een paar dagen wachten op de uitslag, terwijl er vaak snel moet worden gehandeld.

Daarom is besloten om niet langer op laboratoriumuitslagen te wachten en aan artsen het oordeel over te laten of iemand al of niet corona heeft.

Volgens de statistieken zijn er nu 94 coronadoden in Rusland. Maar ook daar wordt weinig geloof meer aan gehecht. In Europa worden coronasterfgevallen gemeld van mensen die ook een onderliggende ziekte hadden. Hier wordt vrijwel altijd de onderliggende oorzaak als doodsoorzaak gemeld.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.