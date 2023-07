Morgen zou ze niet naar school gaan, maar zich melden bij het recruteringskantoor

De juf bekeek de kindertekeningen.

Bommen. Tanks. Vuur. Schreeuwende mensen met bloed.

Vaders. Een enkele moeder.

Ze hing ze op aan de muur toen de kinderen naar huis waren.

Opeens ging het luchtalarm.

Ze was niet van plan naar de schuilkelder te gaan, want ze moest nog het lokaal iets anders inrichten – de tafels dichter naar elkaar – en wat kaarten met de prestaties bijwerken.

Opeens hoorde ze een raar geluid bij de deur.

Ze deed hem open en onmiddellijk liep er een hond naar binnen.

Even was ze bang, maar ze zag dat hij rilde en bloedde aan zijn poot.

“Hee lieverd, wat is er met jou gebeurd?”

Ze durfde nog niet goed naar hem toe te gaan, maar hij deed zijn kop naar beneden, hield z’n staart tussen z’n achterpoten en liet een klein jankje horen. Voorzichtig aaide ze hem over z’n kop, wat hij toeliet. Ze zag dat hij behoorlijk gewond was aan zijn linkerdij.

“Wat moet ik nou met je, lieverd?”

Ze liep naar het kraantje in de hoek van de klas, maakte de handdoek nat, liep terug naar de hond, aaide hem, wilde zijn wond schoonmaken, maar hij was dood.

Opeens liepen de tranen over haar wangen. Ze had bij hem willen zijn op het moment dat hij stierf. Wat moest ze nu?

Ze maakte toch de wond voorzichtig schoon.

Vermoedelijk was hij aangereden. Toen ze het beestje omdraaide, zag ze dat het een vrouwtje was.

“Lieve, lieve meid.” Ze zei het niet eens hardop, maar in haar hoofd, terwijl ze op haar lip beet.

En ze wist dat deze dood haar iets duidelijk maakte.

Ze pakte een schone handdoek uit de kast, drapeerde die over de hond, ze tilde haar op en liep de school uit. De teef als een baby in haar armen.

Het was of niemand zag dat ze met een dode hond in haar armen liep. Overal in de stad hoorde ze de sirenes van de brandweer en de ambulance. Ze wist waar ze naartoe ging. Op de plek bij het park waar zeven vuilniscontainers waren, legde ze de hond neer. Ze bad het Onzevader. Overwoog de hond in de container te gooien, maar dat kon ze niet.

Ze schoof even de handdoek opzij om haar over haar kop te aaien.

“Dank je,” zei ze.

Ze wist dat ze morgen niet naar school zou gaan, maar zich bij het recruteringskantoor zou melden.

“Dank je.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.