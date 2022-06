Monoloog van de hond tegen de stervende Russische soldaat

‘Eerst schiep God de mens. En toen Hij zag dat dat was mislukt, schiep Hij de hond. Wij begrijpen daarom misschien de mensen beter, dan jullie elkaar. Wij luisteren naar jullie, maar zwijgen. Hoogstens blaffen we of grommen we wat.

Op jullie commando speuren we, waarschuwen we, apporteren we of brengen we weg. Wij hebben de mensen lief. Maar wat doen jullie? Jullie roepen al van ver: ‘Kijk uit, valse honden!’ en schieten ons dood. Zomaar. Voor de lol. Mogen we dan proberen jullie te bijten?

Ik dacht: jullie houden niet van honden, maar jullie doen dit dus ook met mensen. Zomaar doodschieten. Alsof het honden zijn.

Als jullie niet van honden en mensen houden, van wie of wat houden jullie dan?

Onze lieve baasjes zijn dood, dus wij laten onszelf uit. Langs de lijken van soldaten, vrouwen, kinderen, boeren, boerinnen, beesten. Is doden soms leuk, soldaat? Een spel? Iets met een bal of een stok?

Jullie noemen doden nuttig. Nuttig, alsof er zin aan het doden zit. Wie leeft doodt omdat het zinvol is? Wat is het zinvolle? Leg uit. Wij honden weten dat niet.

Is het nuttig om meer geblakerd gebied te bezitten met uitgestorven dorpen en steden waar de haat drukkend en giftig is en elk zuchtje wind een lijkenlucht verpreidt?

’s Avonds slapen we op het slordig gedichte massagraf van onze vroegere baasjes. Gewone mensen, zoals wij gewone honden zijn.

Ik geef toe, je kunt beweren: aan gewone mensen mis je niks als ze dood zijn, zoals je ook niks mist als er gewone soldaten sterven. Maar aan wie mis je wel iets? Wie zijn er waardevol?

Ik heb eigenlijk nog nooit een waardevol mens ontmoet die niet dood kon. Hoeveel waardevolle mensen sterven er niet zomaar? Wanneer ben je eigenlijk een waardevol mens, soldaat?

Alle mensen zijn even waardevol als zinloos, zo denken wij honden. Een dood mens geeft slechts verdriet. Raar dat er dan onder jullie bazen zijn die menen dat dood opluchting biedt.

Wij honden kennen geen verdriet. En als we het zouden kennen, zouden we het de mensen nooit laten weten.

Zo raar dat jullie er genoegen in scheppen elkaar verdriet te doen.

Steeds meer, steeds vaker, steeds zakelijker ook. Industriëler. Meedogenlozer. En steeds trotser op de mogelijkheden om verdriet te veroorzaken. Juichen bij een bom op een kinderziekenhuis.

Rust zacht, soldaat.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.