Mogen de relboeren hun gang gaan omdat ze op agenten lijken?

Wat een clusterfuck is het optreden van de overheid tegen de hooligans onder de protesterende boeren. Wel vaker ben ik blij geen agent te zijn, maar wat zou ik deze dagen zeggen tegen iemand die ik aanhield voor pakweg bellen op de fiets en die schamperde: ‘Ach, ga toch boeren vangen’? (Gehoord in Amsterdam.)

Als boer kom je wél overal mee weg.

Wat straalt de kennelijk toch niet zo sterke arm week na week een machteloosheid uit nu hordes geradicaliseerde relboeren bewindslieden en bestuurders thuis belagen, de bevoorrading van supermarkten ontwrichten, ’s nachts levensgevaarlijke troep op snelwegen dumpen of die blokkeren – en degenen bedreigen die hun rotzooi opruimen.

Het dieptepunt was een uitspraak van politiebaas Willem Woelders in NRC. Hij verklaarde het niet ingrijpen niet alleen uit de gebrekkige informatiepositie van de politie of het al even beruchte capaciteitsgebrek, maar uit de sympathie van veel politiemensen voor de boeren.

Alsof dat er iets toe zou moeten doen.

‘Repressie lijkt mij het allerlaatste waar je het over moet hebben. Want wat doen we om deze protesten te voorkomen? Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook.’

Het stond er echt.

Dus in de visie van de politiefunctionaris die het optreden tegen de boerenterreur had moeten leiden, maakt het iets uit wat een agent van een protest vindt?

Dat zou wat zijn.

Dus activisten met wie je het oneens bent, sleep je de busjes in, en actievoerders met wie je meevoelt, laat je treiteren, vernielen, gortdroge bermen in de fik zetten, politici en bestuurders belagen en ongelukken veroorzaken?

Deze weken beklagen klimaatactivisten, woonbetogers en antiracismedemonstranten zich terecht dat hún geweldloze acties kennelijk wél worden ingeperkt, maar die van de ‘terrorboeren’ niet.

Artikel 1 van de Grondwet hangt nota bene prominent op veel politiebureaus. ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ Punt.

Via democratische weg zijn beleid, regels en wetten vastgesteld, en uitvoerders zoals de politie moeten dat handhaven tenzij dat apert onredelijk zou zijn. Voor dat laatste geval heeft de politie haar ‘discretionaire bevoegdheid’ niet op te treden.

In tijden van zorgen om etnisch profileren zou het óók niet zo moeten zijn dat boeren zowat overal mee wegkomen omdat ze op de gemiddelde agent lijken.

Stellen dat ingrijpen lastig is omdat de boeren zwaar materieel hebben, is een grove belediging van de politie. Ik ken behalve de mobiele eenheid nog volop goed getrainde, uitstekend uitgeruste eenheden die prima in staat zouden zijn ook de boeren met de grootste landbouwwerktuigen te stuiten.

Het zit hem in de wil de boeren te behandelen als ieder ander die te ver gaat.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.