Moet Zelenski straks over zijn vrienden het doodvonnis vellen?

Wat is de werkelijke reden?

De vraag impliceert dat de opgegeven reden niet de werkelijke is.

Wat is er aan de hand?

Je zou kunnen zeggen dat het hoofd van de geheime dienst van een land in oorlog de belangrijkste positie is na de minister-president.

Zelenski had deze baan toebedeeld aan Ivan Bakanov.

Bakanov is opeens ontslagen.

Bakanov was een van zijn beste vrienden. De jongens trokken al met elkaar op toen Zelenski nog komiek was.

De term ‘hoogverraad’ is gevallen.

In oorlogstijd betekent hoogverraad de dood.

Wat zou Bakanov hebben gedaan? Een duidelijke reden wordt niet genoemd. Hij wordt ervan verdacht te hebben samengewerkt met de Russen. Ook de procureur-generaal Iryna Venediktova is van haar functie ontheven. Ze zou de corruptie niet genoeg hebben aangepakt.

Hoe dan ook: als je zulke dramatische beslissingen meent te moeten nemen, is er rot, roest en rotzooi binnen de gelederen.

Ook Poetin heeft generaals vervangen en hoofden van inlichtingendiensten. Het is een bekende oorlogskwaal.

Wie kun je vertrouwen en wie niet?

Er bestaan geen voorproevers voor iemands gedachten.

Boris Johnson ontsloeg onlangs zijn maatje Dominic Cummings. Ik herinner me nog de Duitse politicus Willy Brandt (1913-1992). Hij werd verraden door zijn naaste medewerker Günter Gaillaume, die een DDR-spion bleek en de meest intieme details van Brandt wist.

En altijd werd dat vergeleken met ‘de grootste verrader,’ namelijk de apostel Judas Iskariot. (Jezus destijds: ‘Een van jullie zal mij uitleveren!’)

Ik herinner mij dominee Zwart die weleens bij ons thuiskwam en zei: “Misschien zijn we allemaal kinderen van Judas.”

“Hij is geen familie van mij,” zei mijn vader.

Hou je rekening met verraad, dan word je paranoïde. Hou je er geen rekening mee, dan raak je overmoedig.

Verraad laat zien dat elk geweten vloeibaar kan zijn - misschien bedoelde Dominee Zwart dat. Het is vaak heilig water dat naar het diepste putje stroomt. Bijna alle verraders denken het goede te doen.

Wat de werkelijke reden van het ontslag van de vrienden van Zelenski is, zal ooit worden geopenbaard.

Moet hij straks over zijn vrienden het doodvonnis vellen? Hoe doe je dat als voormalig komiek?

Dante wist wel wat er met verraders diende te gebeuren. In de Divina Comedia worden Brutus, de vriend en moordenaar van Julius Caesar en Judas Iskariot als de grootste verraders in de geschiedenis in de hel voor eeuwig fijngemalen tussen de tanden van Lucifer.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.