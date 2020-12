Moet Sigrid Kaag niet een Hugo de Jongetje maken?

Ze kan er niks aan doen, maar als lijsttrekker Sigrid Kaag van D66 haar Goede Bedoelingen van grote hoogte uit haar gouden keel laat galmen, zweven haar verbale luchtbellen onbereikbaar hoog boven de hoofden van de mensen voor wie ze zogenaamd zijn bedoeld: de gewone man en vrouw.

Die partij is onderhand een verzamelplek van bekaktheid die ideologisch ter linkerzijde in een moeras haar weg zoekt. D66 is je te oude moeder in een minirok die je komt halen van een schoolfeest. Je schaamt je en je weet dat het lief bedoeld is.

Sinds gisteren heeft D66 een MeTooschandaal.

Zo’n D66-mijnheer met macht – hij adviseert Kaag – heeft het de dames erg ongemakkelijk gemaakt. Het bleef niet bij een knipoog.

Genoeg rechters binnen de partij, volgens mij, om hiermee af te rekenen.

Wat ik alleen niet begrijp is dit: veel prominente D66’ers waren hiervan op de hoogte. De berichten worden zelfs sterker en sterker dat Sigrid Kaag hiervan op de hoogte was.

Als dat zo is, kan zij dan nog aanblijven?

Moet zij dan niet een Hugo de Jongetje maken?

De grijpgrage D66’er – ik zal zijn naam niet noemen – heeft uiteraard alles ontkend, met de woorden ‘ik herken mij niet in de geschetste situaties’. En dat kan ik me voorstellen als je op de site van NOS leest: ‘Het is algemeen bekend dat een aantal Tweede Kamerleden, oud-partijleiders en machtige strategen achter deze leiders, zich veelvuldig storten op stagiaires en vrouwen met ambitie binnen de partij.’ Het zijn de woorden van de dame die met MeToo werd geconfronteerd. Maar het is me nogal wat.

Partijleiders? Tweede Kamerleden? Op Internet rollen de namen over elkaar heen. Seksclub D66: geheime appartementen, Brusselse hotelkamers, contactverboden door politie… Iedereen was erbij betrokken. Daarom herkent mr. Billenpetser zich niet. Het was het clubritueel, het was – om een D66-woord te gebruiken: usance. Hij viel niet op tussen de andere tietenknijpers.

En Kaag wist van niks?

Vrouwen die niets aan andere vrouwen vertellen? Vrouwen die elkaar niet waarschuwen voor bepaalde mannen?

Natuurlijk gaat Kaag die bordeelhouder van Club D66 de laan uitsturen, maar is dat genoeg control damaging, waar half D66 schuldig is?

Als Kaag verstandig is – maar naar mij zal ze niet luisteren – zoekt ze razendsnel contact met de PvdA of de SP of GroenLinks en gaat D66 een BNNVara worden, als u begrijpt wat ik bedoel.

