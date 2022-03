Moet Poetin er ook vaker ’s nachts uit om een plas te doen?

Poetin en ik zijn even oud.

Kan hij soms ook niet op een tamelijk voor de hand liggende naam komen? (“Hoe heet ze ook weer, die vrouw van Dinges, ik bedoel van die man met dat rare hoofd omdat hij op Gordon lijkt…”)

Moet hij er ook vaker ’s nachts uit om een plas te doen?

Denkt hij ook niet vaker aan de dood?

Dat kan toch bijna niet anders?

Daarom is het zo wonderlijk dat hij op zo’n grote schaal ten strijde wil trekken.

De leeftijdsgenoten die ik ken, willen een prettig, zinvol leven leiden. Ze schrijven nog een boekje, maken nog een filmpje, maken hun promotieonderzoek af, leren Italiaans omdat ze graag Umberto Eco willen kunnen lezen, maar ze hoeven niet meer ‘iets groots’ tot stand brengen: het herstel van het Russische Rijk bijvoorbeeld.

Ze spelen liever met hun kleinkinderen dan oorlog te voeren.

En terecht.

Ambitie is een mooie zaak, maar vereist een goed geheugen, een regelmatige stoelgang, een sterke prostaat en vooral jeugd. Naarmate je ouder wordt ga je namelijk vaker inzien dat het bestaan uiteindelijk zinloos is, en dat je strevingen volkomen belachelijk waren, maar dat je toch jezelf wat voor de gek moet houden om het nog enigszins leuk te houden.

Het kan niet anders of Poetin moet zijn leven tot op grote hoogte mislukt vinden. “Ik moet de oorlog met Oekraïne nog winnen en pas dan kan ik rustig sterven, pas dan heb ik mijn stoel in de Russisch-orthodoxe hemel verdiend.”

Het is onderhand duidelijk dat het zogenaamde poetinisme een in elkaar geflanst idealisme is dat stoelt op een sterk religieus besef. Daarom vermoed ik dat zijn strijd voortgedreven wordt door een vreemde vorm doodsangst. Of misschien wel aan het gebrek daaraan. Zijn moreel besef is naar de ratsmodee, hij heeft duizenden en duizenden doden op zijn geweten, zijn krachten nemen af en als hij terugkijkt op zijn bestaan, moet hij constateren dat zijn eigen leiderschap mislukt is. Niet gewonnen van Amerika, niet van China, niet van Europa. God kust hem nog niet.

En dus zal hij, zoals hij heeft gedreigd, tot het einde doorgaan.

Feitelijk is zijn eindstrijd al mislukt. Zelfs als hij Zelenski op de knieën dwingt. Die uitbreiding van het Russische Rijk is een ruïne, de bloemen zijn van lijken en overal ruikt het naar gas en kruit.

“Welkom Vladimir,” zal Petrus zeggen, “je mag verblijven in de hemel die jezelf geschapen hebt.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.