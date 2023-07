Moet de druk op Rusland worden vergroot, en de dreiging met een Derde Wereldoorlog worden ingezet?

De redenering is: maak je Oekraïne nu lid van de Navo, dan ziet Poetin dat als een rechtstreekse aanval van het Westen op hem. Dan kunnen wij zomaar in een Derde Wereldoorlog terechtkomen en dat willen we niet. De gevolgen zullen niet te overzien zijn.

Ik heb die redenering altijd ondersteund, want wat is er erger dan een Derde Wereldoorlog? Wie in oorlog is wordt noodgedwongen gereduceerd tot een onmenselijk monster. Dan geen discussies over hoge huizenprijzen, het klimaat, de toeslagenaffaire, de asielzoekersproblematiek; er moet domweg gevochten worden; we gaan over tot een oorlogseconomie en jongens én meisjes zullen in dienst moeten.

“Dag pappa en mamma, dag vrienden, dag kinderen, dag studie, dag carrière.” De trein naar het front vertrekt om elf uur elf. De dood zit eerste klas. Geen ontkomen aan: uitroeiing van de mens dreigt dan niet alleen door temperatuurverhogingen. Overstromingen en hittegolven zullen nog dichterbij komen, door het vuur van ontstoken kruit dat over de aarde wordt verspreid. Geen bezetting van de A12 die dat kan stoppen. Armageddon begint om de hoek.

Maar toch.

Er kan alleen maar vrede komen als er één partij wint. En dat winnen kan lang duren. Rechtvaardigt het aantal doden niet dat ‘wij’ ons wat meer met de strijd gaan bemoeien? Wij zijn toch in de Tweede Wereldoorlog ook geholpen? Voor onze vrijheid zijn toch eveneens jongens en meisjes uit andere landen gestorven? Wanneer begint de morele plicht om Oekraïne nog meer terzijde te staan dan met wapens?

Is het gewoon lafheid dat we alleen maar wapens leveren en verder niets? Je kunt nog denken, met die wapens moet Oekraïne de strijd kunnen winnen, maar als dat nu niet gebeurt? Als de hulp aan Oekraïne, of de tegenwerking van bijvoorbeeld Hongarije en Turkije, een snelle noodzakelijke vrede in de weg staat, moet de druk op Rusland dan niet worden vergroot en de dreiging met een Derde Wereldoorlog dan niet worden ingezet? Met als mogelijkheid dat we ook daadwerkelijk oorlog moeten voeren?

“Jij hebt makkelijk praten, jouw leven zit er bijna op,” zei een familielid met jonge kinderen boos.

Het is waar. Ik besef donders goed dat mijn generatie een onuitsprekelijk geluk heeft gehad door niet betrokken te zijn geweest in een oorlog. Dat maakt nederig.

Maar zoals die verschrikkelijke oorlog nu voortsukkelt blijft het oorlog en kunnen wij ons er nog aan onttrekken. Wanneer wordt dat immoreel?

“Opa, breng jij ons naar bed?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.