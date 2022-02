Nog even over Rolfluit Booij, moeder-overste Halsema van Nepotismanië en Groene Rutger, het monster met twee monden die beide nooit de waarheid spreken.

Afgelopen vrijdag schreef Halsema aan de gemeenteraad dat ‘er geen waarschuwings­systeem’ was.

Pardon? Je deelt een fijn cadeautje uit van een paar ton en er is geen waarschuwings­systeem?

Tuurlijk wel!

Het is dan ook een keiharde leugen. Kijk maar in het online raadsarchief.

Sinds 2015 is er een Protocol Externe Inhuur, dat zegt dat er maximaal ‘zes maanden mag worden ingehuurd, wat eventueel zes maanden kan worden verlengd.’

In maart 2017 kreeg het college van b. en w. scherpe kritiek van de Rekenkamer. Het college zei toen dat er echt niets meer fout kon gaan, omdat het nu in de module van het Personeels­systeem zat en alles centraal geregeld zou ­worden. In hun woorden: ‘Met genomen ­maatregelen zal de sturingsinformatie op externe inhuur substantieel verbeteren.’

Zie ook de brief van 25 juli 2017 van wethouder Litjens aan de gemeenteraad. In diezelfde brief staat: ‘Tot medio maart 2016 zijn 793 ­verzoeken tot afwijkingen van de gedragscode en het protocol aan het College gericht, waarvan 706 (89 procent) betrekking had op afwijkingen van de maximale inhuurtermijn en 87 (11 procent) betrekking had op de hoogte van de tarieven.’

Hoezo geen waarschuwingssysteem? Er werd gewaarschuwd.

In mei 2020 schreef de wethouder Inkoop dat externe huur was ‘ingeregeld’. En wie was die wethouder? Jazeker, Rutger Groot Wassink – wiens vingers intussen blauw zien van het aantal keren dat hij erop is getikt – van dezelfde partij (GroenLinks) als de burgermeester. We herinneren ons Rutger nog, die zei dat er ‘three lines of defence’ zijn tegen onjuist of niet integer handelen. Ach ja...

Kortom: waarschuwingssystemen genoeg.

Hoe kan het toch dat op het moment dat er moet worden opgetreden tegen een vriendje van Halsema – Lennart Booij, die van haar een baan heeft gekregen van een paar ton, omdat hij haar heeft geholpen burgemeester te worden – het ‘waarschuwingssysteem’ opeens faalt?

Het is bekend: men schuift elkaar baantjes toe en verbergt het voor de buitenwereld met het heilige kleed van het goedkope, politiek correcte engagement.

Je zult zien dat alle alarmbellen opeens weer aan staan. Op een Boris Johnsonachtige wijze wordt natuurlijk spijt betuigd.

Maar zo vlak voor de verkiezingen komt de rot onafwendbaar naar buiten.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.