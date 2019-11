Mitchell Esajas (KOZP): ‘Waarom zwijgt Mark Rutte over deze terreurdaad?’

Demonstratie tegen Zwarte Piet bij de intocht in Zaandam, vorig jaar. Beeld Freek van den Bergh

‘Hoor, wie klopt daar kind’ren’ heeft voor mij een hele andere betekenis gekregen. Afgelopen vrijdag was ik als medeorganisator aanwezig bij het landelijke congres van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een voormalig schoolgebouw in Den Haag. Zo’n tien minuten na het begin werden we opgeschrikt door keihard gebonk op de deuren. Ramen werden ingeslagen, we hoorden zwaar vuurwerk en schreeuwende mannen. Wij beseften dat hooligans naar binnen probeerden te stormen, het was angstaanjagend.

Pas achteraf hoorde ik wat zich buiten had afgespeeld en besefte ik dat wij geluk hebben gehad dat ze niet naar binnen wisten te komen. Dertig tot veertig mannen, bewapend met zwaar vuurwerk, knuppels en hoogstwaarschijnlijk meer wapens hadden – op de avond waarop de Kristallnacht wordt herdacht – geprobeerd om met geweld de vergadering te verstoren, met de intentie om KOZP-­sympathisanten aan te vallen.

Dit was een aanslag, KOZP ziet dit als een daad van terreur.

De oorverdovende stilte vanuit een groot deel van politiek Den Haag was dan ook stuitend. Toen het Amsterdam Museum besloot om twee woordjes aan te passen, door de term Gouden Eeuw te vervangen door zeventiende eeuw, zei Mark Rutte: “Wat een onzin.” Hij vond dat we juist trots op die term moeten zijn.

Over deze daad van terreur tegen vreedzame demonstranten in de politieke hoofdstad van Nederland heeft de premier tot nu toe nog met geen woord gerept.

Legalisering slavernij

In diezelfde gouden zeventiende eeuw werden Curaçao (1634), fort Elmina in het huidige Ghana (1637) en fort Zeelandia in Suriname (1667) veroverd. De basis werd gelegd voor de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Amsterdam speelde een belangrijke rol als mede-eigenaar van de kolonie Suriname.

Het recente onderzoek van het Nationaal Instituut Slavernijverleden en Erfenis (Ninsee) Waarom vrijheid niet wachten kon laat zien dat slavernij wettelijk vanuit de Tweede Kamer in Den Haag werd gelegaliseerd. In de periode dat het debat over afschaffing van de slavernij op gang kwam, introduceerde de Amsterdamse kinderboekenschrijver Jan Schenkman in 1850 de figuur die we nu als Zwarte Piet kennen.

Mitchell Esajas. Voorman van Kick Out Zwarte Piet, medeoprichter van The Black Archives. Beeld Dingena Mol

Het racisme van deze periode en de ongelijke verhouding tussen Zwarte Piet als knecht als de heilige witte man als baas zien wij terug in de sinterklaasviering in haar traditionele vorm.

Op het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Zuid leerde ik dat de vrijheid van meningsuiting en betoging fundamentele grondrechten zijn voor eenieder. Op straat in Den Haag, Gouda en Rotterdam leerde ik dat dit in de praktijk niet geldt als je jouw mening wilt uiten over Zwarte Piet.

Op het Spinoza Lyceum leerde ik echter weinig, tot niets, over het koloniale verleden. Ik kreeg dit wel mee vanuit huis, waardoor ik al op jonge leeftijd inzag dat Zwarte Piet een reflectie van het koloniale verleden is, ofwel racisme.

Total loss

Een deel van de weerstand en het geweld komt voort uit onwetendheid. Een deel komt voort uit onversneden racisme, zie mijn Facebook­pagina. Willen we echt een gelijkwaardige samenleving, dan zullen we kinderen van jongs af aan moeten aanleren dat de zeventiende eeuw niet alleen een periode van culturele handel en bloei was, maar ook een periode van uitbuiting, slavernij, kolonialisme en institutioneel racisme. Zwarte Piet is een erfenis hiervan die we snel achter ons moeten laten.

Alle bezoekers van het KOZP-congres zijn gelukkig ongedeerd. Mijn auto is total loss verklaard: de ramen kapot en flinke deuken. Gelukkig was ik verzekerd.

Er is nog iets gedeukt: het vertrouwen in de democratische rechtsstaat en dat politie en politiek bereid zijn om de grondrechten van demonstranten van KOZP te beschermen. Den Haag is voor mij en andere KOZP-demonstranten niet ‘de stad van Vrede en Recht’, maar ‘de stad van Vrede en Onrecht’. Dit valt alleen maar te repareren door de dreiging met geweld serieus te nemen, onze rechten te beschermen en Zwarte Piet af te schaffen.

Een Roetveegpiet is letterlijk en figuurlijk een cosmetische oplossing. Bij deze verandering hoort een bewustwordingscampagne en aanpassing van het lesprogramma, zodat we beter leren hoe het koloniale verleden invloed heeft op het heden en op tradities als sinterklaas.