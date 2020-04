Misschien wel onze laatste kans om uit Moskou weg te komen

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Tot het weekend werd de uitbraak er gebagatelliseerd, maar nu is het ineens toch het belangrijkste nieuws. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Blijven of weggaan.

Rusland had de grenzen gesloten en alle internationale vluchten geannuleerd. Maar zondag ging er nog een Aeroflottoestel naar Amsterdam om gestrande Russen op te halen. Misschien wel onze laatste kans om – althans voorlopig – uit Moskou weg te komen.

Er pleitte veel voor weggaan. De meeste expats waren ons al voorgegaan. Stel dat een van ons ziek wordt – dan lonkt een verblijf in een Russisch ziekenhuis bepaald niet.

Je hebt hier prima artsen – daar niet van – maar al weken schrijven we in The Moscow Times over de gebrekkige voorbereiding op de coronacrisis. Ergens op een gang belanden om daar je laatste adem uit te blazen is geen prettig vooruitzicht.

Ellen wilde ook graag terug om haar moeder uit het verzorgingstehuis in Enschede te halen. Zoals veel bejaarden kwijnde ze daar zonder bezoek een beetje weg. De berichten dat in steeds meer tehuizen corona opduikt, maakte Ellen onrustig.

Stel je voor dat ze haar moeder nooit meer zou zien.

Voor blijven pleitte minstens zo veel. Onze zoon Tom, zijn vrouw Olga en hun een maand geboren baby Charlotte. Onze ander zoon Pjotr – reporter bij The Moscow Times. Onze honden en de poes.

“Laten we dan met z’n allen naar Zeeland verkassen,” smeekte Ellen.

Maar Tom probeert zijn bedrijf te redden dat door de lockdown in Moskou op omvallen staat en Pjotr verslaat de veruit belangrijkste gebeurtenis uit zijn jonge carrière. Zij willen of kunnen niet terug.

In 35 jaar huwelijk zijn we zelden uit elkaar geweest. Maar nu zat er niets anders op. Ellen vloog op zondag in een leeg toestel van Moskou naar Amsterdam, pikte haar moeder op en zit nu in Zeeland dat – o ironie – inmiddels ook haar grenzen heeft gesloten.

Met zoon Tom, Olga en baby Charlotte – die inmiddels in onze datsja zijn getrokken – zit ik nu de storm uit. Na aanvankelijk getreuzel hebben de autoriteiten een harde lockdown afgekondigd. Wandelen in de stad is er niet meer bij. In ons dorp zijn de straten leeg en langs de Moskvarivier spelen onze honden ongestoord.

Vluchten naar Nederland kan niet meer, want alle verbinden zijn nu echt verbroken. Geen idee hoe lang dit gaat duren.

Vanuit mijn werkkamer hoor ik het gekir van de baby. Tussen al het slechte nieuws door een welkom signaal dat er nog een toekomst is.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.