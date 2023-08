Misschien kan het CBS bij de postcodeclassificatie voortaan ook een tokkie-index meenemen

Op het terras van het eeuwenoude pleintje in een piepklein Italiaanse dorpje wordt de rust wreed verstoord door een groep Nederlanders die daar luidruchtig neerstrijkt. Het is onmogelijk het posh gedrag en de snoeverige opschepperij over snelle auto’s, schoenen en horloges die klaarblijkelijk een fortuin hebben gekost te negeren. Als een van de dames de Italiaanse ober uitscheldt omdat de goedwillende man niet begrijpt wat ze bedoelt met ‘heevermilk’ in haar cappuccino, vraag ik me stilletjes af of dit nu van die befaamde ‘nieuwe rijken’ zijn.

Terug in Nederland zie ik een grappige reclame waarbij het kleine bootje van Jort Kelder voorrang moet geven aan een brallerig grote boot. Als hij schamper opmerkt dat dit wel ‘nieuw geld’ moet betreffen, antwoordt zijn vriendin (licht verlangend): “Ja, maar wel véél geld”.

Natuurlijk kun je aan de buitenkant de binnenkant van iemands portemonnee niet zien – en al helemaal niet of dat ‘oud’ of ‘nieuw’ geld betreft. Maar het lijdt geen twijfel dat er vrij veel mensen zijn bij wie de hoeveelheid krediet op de creditcard omgekeerd evenredig is met het saldo aan sociale beschaving.

Dat is misschien ook relevant voor de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij sociaal-economische status wordt gekoppeld aan de vier cijfers van een postcode. Want wellicht zijn die scores gemiddeld wel correct, maar zeggen ze vrij weinig over de individuen die wonen in een dergelijk postcodegebied.

Als je trouwens goed naar die getalletjes kijkt, dan zie je binnen die postcode duizenden adressen, met een enorme spreiding tussen de huishoudens. Het verschil in sociaal-economische klasse binnen één postcode kan zeer aanzienlijk variëren en meer dan een derde van de huishoudens wijkt significant af van het gemiddelde. Dus als verzekeringsbedrijven postcodes gebruiken om premies van schadeverzekeringen te berekenen, brengt dat flink wat oneerlijkheid met zich mee.

En met sociaal gedrag hebben postcodes al helemaal niets te maken. Zo ken ik genoeg straten met volgens het CBS gedepriveerde postcodes waar mensen plezierig en tevreden leven in stabiele gezinnen met een sterk sociaal buurtnetwerk.

Zelf prijs ik me gelukkig te wonen in wat het CBS als ‘vooraanstaande buurt’ classificeert. Maar slechts een paar deuren verder woont een setje jonge Zuidasjuristen van het type Biro’s die midden op de stoep parkeren waardoor geen rolstoel of kinderwagen er nog langs kan. Die er niet voor terugdeinzen gebruikte koelkasten of meubilair plompverloren op straat te deponeren, hysterische SUV’s met proporties van een Leopardtank dwars over twee parkeerplaatsen te dumpen en geregeld tot drie uur ’s nachts straatfeestjes met knallende muziek te organiseren. En natuurlijk buren die er iets van durven te zeggen ordinair afbekken.

Misschien kan het CBS voortaan bij de postcodeclassificatie van sociaal-economische klasse ook een tokkie-index meenemen en ziet het kaartje er dan heel anders uit.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.