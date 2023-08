Misschien is het ergste van oorlog wel dat ze van mensen ook puin maken, rotzooi, troep

“Inderdaad ben ik vuilnisman uit roeping. Zeker in deze oorlog. Ik ruim graag op wat is kapotgemaakt, wat vuil is en vies.

Dat geeft mij hoop.

De mens vernietigt en lijkt niet te begrijpen dat je kunt zien wat hij heeft veroorzaakt.

Rotzooi.

Waarom laat een mens troep achter?

Het weghalen van al dat puin is voor mij het omslaan van een bladzij. Een bladzij van een schetsboek, of tekenboek, of een gewoon boek. Je hebt een nieuw, schoon vel voor je.

Dat denk ik vaak: iemand heeft een idee gehad, heeft een tekening gemaakt, een architect in de arm genomen, een aannemer, een elektricien. En iemand anders maakt dat dan in één keer kapot.

Hij bombardeert dat tot troep!

Ik ruim dat graag op. Schoonmaken is voor mij kleine wraak. Het geeft moed.

Natuurlijk vind ik doden onder het puin.

Van alle leeftijden.

Een dood mens is anders dan een stuk beton, maar net zo levenloos.

Een dode – dat zeggen ze hier allemaal die aan het opruimen zijn – behandel je met respect. Je ziet namelijk in de rommel geen dode. Je ziet jezelf, of je vader, of je broer, of je moeder, of je zuster.

Of je kind.

Elke dode is familie. En kan familie zijn!

Inderdaad – hahaha! – is er op het ogenblik te veel familie.

Puin moet opgeruimd, maar familie ruim je niet op, maar begraaf je, cremeer je. Daar moet je zorg voor hebben. Dat is herdenken ook, volgens mij. Dan zorg je nog steeds voor de overledene.

Misschien is dat wel het ergste van oorlog. Dat ze van mensen ook puin maken, rotzooi, troep. De mensen die dat doen, zijn toch zelf puin, troep en rotzooi?

Eigenlijk zie ik de ruïnes als gewonde mensen. Zo’n huis met een weggeschoten etage is een man of vrouw zonder arm. Aangeschoten kerken zijn oude mensen. En als we in zo’n bijna weggevaagd dorp komen, zie ik huilende kinderen.

Maar wij ruimen op, maken schoon. Als wij puin wegscheppen, scheppen we ook verwachting. Hier kan iets nieuws ontstaan.

Opruimen geeft hoop.

Maar waarom mensen zo’n troep willen maken?

Dat puin is hun verrotte gedachten. Een mens heeft te veel rotte gedachten.

Mijn schoonouders hebben een kleine datsja. We planten daar fruitbomen, we onderhouden de bloemen, we verzorgen de beesten. De natuur ruimt zijn eigen troep op.

Ik denk weleens: was ik maar een plant, een bloem of een dier. Maar geen mens.”

