Bloemen op de plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten. Beeld ANP

Afgelopen zaterdag sprak Bas van Wijk een jongen aan die, voor zover bekend, de Rolex van zijn vriend wilde stelen. Even later werd hij vermoord onder het oog van vrienden, spelende kinderen en andere recreanten.

Wat de precieze toedracht is van de moord, moet onderzoek nog uitwijzen. Maar als wat hierboven staat klopt, mag de dader wat mij betreft de hoogst mogelijke straf krijgen.

Natuurlijk roept deze walgelijke daad terechte reacties van verdriet en medeleven op. Wat ik echter problematisch vind, is de manier waarop de moord op Bas door rechts-populistische politici wordt aangegrepen om kiezerszieltjes te winnen. ‘Want waarom schreeuwden linkse politici een aantal weken geleden zo hard en is het stil als het om een witte burger gaat?’ Daar geef ik zo antwoord op.

Alsof dit online geweld van politici nog niet ellendig genoeg is, wordt er in dezelfde berichtenstroom de non-ideologie van #alllivesmatter gepropageerd onder #GerechtigheidvoorBas. In al deze gevallen wordt een directe link gelegd met #JusticeforGeorgeFloyd en #BlackLivesMatter – een vergelijking van appels en peren.

De moord op George Floyd staat namelijk symbool voor een veel groter probleem: een systeem doordrenkt van antizwart racisme.

Een systeem van eeuwenlange onderdrukking, uitbuiting, verkrachting, stigmatisering, criminalisering en uitsluiting van zwarte mensen.

Een systeem waarin iemand, ook al reageert hij bij zijn arrestatie volgens het boekje, twintig keer kan schreeuwen dat hij niet kan ademen, zonder gehoord te worden – of sterker nog: dat hem wordt verteld dat hij beter zijn mond kan houden.

Een systeem waarin hij, net als zo velen met dezelfde huidskleur als hij, wordt vermoord door agenten die hem zouden moeten beschermen. Deze racistische moord was daarmee veel groter dan George zelf.

Niet in verhouding

En precies daarom gingen mensen wereldwijd de straat op. Hoe staat dat in verhouding tot de moord op Bas van Wijk? Niet. Bas werd vermoord omdat hij opkwam voor zijn vriend, niet door een racistische agent binnen een racistisch systeem.

Hoewel ik blij ben dat de laatste tijd steeds meer mensen voor zichzelf opkomen en er dankzij de strijd van Black Lives Matter veel meer vormen van ongelijkheid aan de oppervlakte verschijnen, schrik ik ervan hoe veel mensen de term racisme maar niet kunnen begrijpen omdat ze het niet willen begrijpen.

Eenzelfde soort struisvogeldenken is zichtbaar bij het begrip wit privilege. Want sinds dat vaker voorbijkomt, zijn er ineens ook heel veel meer witte mensen die zich, waarschijnlijk bedreigd door zwarte emancipatie, benadeeld voelen en er alles aan doen om het gesprek over antizwart racisme af te leiden en te ontwijken.

Begrijp me niet verkeerd, je kan als wit persoon achtergesteld worden om klasse, sekse, gender, seksuele geaardheid of beperking. Je kan als wit persoon óók een heel zwaar leven hebben. Maar je wordt als wit persoon niet systemisch benadeeld omwille van je kleur.

Daarom wil ik tegen de organisatoren van de demonstratie van zondag zeggen: kies je eigen strijd. Misbruik de moord op Bas van Wijk niet om je ideologie van #alllives­matter op manipulatieve en ongegronde wijze te verkondigen.

De moord op Bas is ontzettend tragisch, dus laten we hem herdenken. Met een gigantische stille tocht, duizenden drijfkaarsjes op de Nieuwe Meer en een crowdfundactie voor een waardig monument op de plek des onheils.

Jill Mathon, Amsterdam