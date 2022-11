‘Mis je hem al?’ Ik hoor dat mijn moeder eigenlijk nee wil zeggen

Mijn moeder aan de lijn.

“Ja, de kippen zijn weg. Opgehaald door Kirsten.”

Kirsten is de uitvaartverzorger die de kippen graag wilde overnemen.

“Blij dat ze weg zijn,” zegt ze.

“Maar jij vond de kippen toch ook leuk?”

“Ja,” zegt mijn moeder, “maar het was meer voor je vader. Dat hij op het laatst nog een loopje had naar het kippenhok.”

“En het kippenhok is ook weg?”

“Ja, zo op de aanhanger.”

“O…”

“Had jij er belangstelling voor dan?”

“Nou, nee, maar…”

Ik denk aan de dag, een jaar of vijf geleden, dat ik met mijn vader een grote, stevige houten plaat bij een bouwcentrum ging halen. Om onder het kippenhok vast te schroeven tegen de marters. Een van de weinige fysieke dingen die ik met mijn vader heb gedaan.

“Hoef ik ook niet meer te vegen, en Moes komt eerdaags met de hogedrukspuit alle stront van de tegels spuiten. Is het weer mooi schoon.”

“Ja,” zeg ik. “Maar je raapte wel bijna elke dag een eitje. Nu heb je geen verse eitjes meer.”

“Eieren kun je ook in de winkel kopen,” zegt mijn moeder.

Natuurlijk. Mijn broodnuchtere moeder. Nooit sentimenteel worden.

“En ik heb zelf de kippenpoort weggehaald, die heeft geen nut meer nu ze niet meer kunnen weglopen. In de keukenla lag nog een schroevendraaier. Ging best makkelijk.”

“Verder alles goed daar?”

“Ik zat televisie te kijken, je belde me wakker.”

“Mis je hem al?” zeg ik plompverloren.

Ik hoor dat ze eigenlijk nee wil zeggen, om maar weer stoer over te komen.

“Als ik in mijn stoel heb zitten slapen en ik word wakker dan denk ik: waar is hij? O, hij zal wel boven zijn. En dan duurt het een paar tellen en dan weet ik weer dat hij dood is. Dan mis ik hem wel. Maar ik heb nog tegen hem gezegd: als je dood bent ga ik er geen drama van maken.”

Waarvan akte.

“Ik heb ook eens in de kluis gekeken wat er eigenlijk allemaal in zat,” zegt ze.

“Goudstaven?” vraag ik.

Mijn moeder lacht.

“Nee, geen spannende dingen, helaas. Nou, en van de week komen ze de tuin opknappen. Kan ik weer lekker op een stoel tussen de planten zitten. En ik heb vanochtend al eten voor vanavond gemaakt.”

“Lekker bezig, moeder,” zeg ik. “Neem je wel je rust?”

“Ik droomde net dat hij in zijn lijkwade lag en dat zijn tenen opeens begonnen te bewegen. En jullie zaten allemaal al in de auto om naar de begraafplaats te gaan en ik rende naar buiten en toen viel ik in een plas water…”

We praten nog wat. Ze vertelt dat de boekhouder komt om haar te helpen met formulieren. En dat buurman Jaap de kippenpoort naar de stort zal brengen.

En dan zijn we zo’n beetje wel weer uitgepraat. Ik wil al gedag zeggen.

Ze draalt. Ik merk dat ze nog iets wil zeggen.

“Ik mis hem zoals hij vroeger was,” zegt mijn moeder dan.

