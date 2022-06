Miljonair worden? Ga in de landbouw werken

Onlangs heb ik in mijn column opgeworpen dat we een bizarre hoeveelheid landbouwgrond in Nederland hebben en dat dat land beter gebruikt kan worden voor het bouwen van huizen, aangezien we daar een schromelijk tekort aan hebben momenteel. Mijn standpunt werd door velen geprezen en door velen gehekeld, tot mijn verbazing. Daarom deze week hetzelfde onderwerp, want het maakt kennelijk wat los.

Ik wilde laatst checken hoeveel boeren verdienen en kwam er tot mijn grote verbazing achter dat de branche met de meeste miljonairs de landbouw is; met name melkvee. In dit land hebben boeren dus de grootste kans om miljonair te worden, want één op de vijf is miljonair. Het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf is 1,8 miljoen euro waard en het gemiddelde eigen vermogen bedraagt 1,2 miljoen. Eén op de vijf landbouwhuishoudens heeft een inkomen van meer dan 100.000 euro per jaar. De 20 procent grootste akkerbouwbedrijven hebben een omzet van 4 miljoen euro per jaar, de 20 procent grootste tuinbouwbedrijven een omzet van 5 miljoen euro per jaar.

Als je in de cijfers van het CBS duikt, schrik je ook enorm. Slechts 23.000 boeren gebruiken de helft (!) van héél Nederland voor vlees- en zuivelproductie. De overige 17,5 miljoen Nederlanders hebben de andere helft. Geen wonder dat we een van de dichtstbevolkte landen zijn.

Ik snap daarom wel dat de nieuwe maatregelen – de stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn, de veestapel moet worden gehalveerd, er moeten allerlei ingewikkelde en dure technieken worden toegepast om de stikstofuitstoot te verkleinen en boeren worden uitgekocht – kwaad bloed zetten. En dat de boeren nu massaal in opstand komen, een deel van hen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) lastigvalt voor haar deur en ze geen zin hebben in een transitie vanuit de politiek die niet in hun belang is. Behalve dat het een ‘traditioneel vak’ is en al generatie op generatie doorgegeven wordt, gaat het natuurlijk, zoals altijd eigenlijk, ook om poen.

Toch ben ik voorstander van de transitie die is ingezet door de politiek. Ons land exporteert 85 procent van de landbouwproductie. Zo’n 39 procent van de te consumeren productie wordt bovendien weggegooid vanwege overschotten of een afwijkend uiterlijk. Wij krijgen de stikstof en de hoge CO 2 -uitstoot die de activiteiten in de andere helft van Nederland verlamt, de gekkekoeienziekte, de Q-koorts, de rundertuberculose, influenza, salmonellabacterie, ammoniakvervuiling, methaanuitstoot, de vernietiging van biodiversiteit als gevolg daarvan, de kippenziektes, varkenspest en alle andere ellende voor onze rekening, terwijl importerende landen nergens last van hebben. Stikstofverbindingen zijn bovendien ook slecht voor de mens, omdat ze smog en fijnstof veroorzaken, waardoor gezondheidsproblemen als astma ontstaan. Per hectare landbouwgrond is onze ammoniakuitstoot met 60 kg nog steeds de hoogste in de EU.

Het woord Schiphol valt vaak tijdens boerenprotesten, omdat boeren het onbegrijpelijk vinden dat de politiek vooral naar de landbouw wijst als het gaat om het terugdringen van stikstof en niet naar de luchtvaart. Maar volgens modellen stoot de landbouw véél meer uit dan de luchtvaart; 88 keer zoveel.

Als de transitie níét doorgaat, zou ik carrièretechnisch iedereen aanraden boer te worden.

