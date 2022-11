Miljoenen aan prima werkende medicijnen gaan gewoon de prullenbak in

Ik heb bijna nooit hoofdpijn, maar verleden week stond ik op met knallende koppijn. Met een druk programma voor de boeg bedacht ik dat dit geen fijne dag zou worden en besloot toch maar een paracetamol te nemen.

Na lang zoeken vond ik achter in een la nog een tablet, weliswaar met houdbaarheidsdatum september 2019. Omdat ik met de beste wil van de wereld niet kon verzinnen wat er bederfelijk of vergankelijk zou kunnen zijn aan een luchtdicht verpakt paracetamolletje, besloot ik die datum te negeren en nam ik de pijnstiller in. Binnen een uurtje was ik volledig van mijn hoofdpijn af.

Wat bepaalt eigenlijk de houdbaarheidsdatum van geneesmiddelen? Het ontluisterende antwoord is dat niemand precies weet wanneer een geneesmiddel minder werkzaam wordt, dat wordt namelijk nooit onderzocht. Voor zalfjes en oogdruppels is wel duidelijk dat ze na opening beperkt houdbaar zijn door infectierisico. Maar bij netjes verpakte pillen of capsules dus niet.

De datum op de verpakking is verzonnen door fabrikanten, die in ieder geval tot dat moment garanderen dat de pillen in orde zijn. Of het daarna minder wordt of juist nog jaren goed blijft, weten we gewoon niet. Omdat veel mensen toch liever geen risico nemen, wordt in Nederland jaarlijks voor tientallen miljoenen aan misschien nog wel prima werkzame medicamenten weggegooid. En geen fabrikant die ertoe te bewegen is serieus houdbaarheidsonderzoek te doen, want een nieuw doosje verkopen is lucratiever.

Nog erger is het gesteld met medicijnen die nog helemaal binnen de houdbaarheidsdatum zijn, maar niet worden gebruikt omdat ze niet meer nodig zijn. Als u die pillen netjes inlevert bij de apotheek worden ze vervolgens… weggegooid. En daarmee gaan nog eens tientallen miljoenen de vuilcontainer in.

Eénmaal uitgegeven medicijnen mogen volgens een richtlijn van de gezondheidsinspectie nooit meer worden hergebruikt. Al zitten de pillen in keurig intacte strips of is het doosje nog hermetisch gesloten. “Want je weet maar nooit of die medicijnen goed bewaard zijn gebleven,” aldus de farmaceutische inspecteurs, die zo zichzelf weer lekker belangrijk weten te maken.

Alsof de vorige eigenaar ze urenlang in de magnetron heeft gehad of ze een paar wasjes op hoge temperaturen heeft laten meedraaien. En zelfs dan, want er kan nauwelijks iets mis gaan met het bewaren van vrijwel 95 procent van alle pillen. Gelukkig zijn er vooruitstrevende apothekers die nu met peperdure ongebruikte medicijnen experimenten doen om ze wel aan een ander te kunnen uitgeven.

Weggooien van prima werkende medicijnen is het zoveelste voorbeeld van de verspillingscultuur in de gezondheidszorg en tegelijkertijd weer een mooie illustratie van hoe we telkens weer de dupe worden van door onszelf verzonnen stupide verordeningen. Maar zoals vaak is het bedenken van domme regeltjes makkelijker dan ze ook weer af te schaffen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.