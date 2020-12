Het is begrijpelijk: soms beledig ik mensen, dus zijn er functionarissen die het ook prettig vinden om mij te beledigen. Ik ga er meestal niet op in, maar laatst wel.

Mijnheer B. begon zijn mail met de gebruikelijke scheldwoorden. Aan het eind had hij een rare zin: ‘Als u mij niet schrijft wat u nu stemt, zeg ik mijn abonnement op Het Parool op.’

Wegklikken en de volgende mail lezen, dacht ik, maar toch… Wat ging ik eigenlijk stemmen? En vooral waarom?

Dus ik schreef hem terug: ‘Kunt u mij zeggen waar de verkiezingen in maart precies over gaan?’

Nog geen drie minuten later, kreeg ik een antwoord. Eerst kwam er een analyse van ‘die fascistenpartij van jou’ waarop ik waarschijnlijk zou stemmen en daarna de mededeling dat hij zijn abonnement nu ging opzeggen.

‘Zeg uw abonnement op als u dat wil, maar serieus, waar gaan de volgende verkiezingen over? Zegt u het mij, alstublieft.’

De vraag meende ik.

De man kwam terug met een flauw antwoord. Iets over ‘de toekomst van onze kinderen en de toekomst van de aarde’.

Ik schreef terug: ‘Ik geloof u, en gelooft u mij dat ik dat ook belangrijk vind. Maar waar gaan de volgende verkiezingen over? We hebben nog drie maanden. Wat moeten onze politieke partijen ons voorschotelen? Er is handenvol geld uitgegeven om onze economie te redden. Het duurt geloof ik dertig jaar voor alles is terugbetaald. Waar moet het nu over gaan? Hoe en met wat moeten de partijen zich onderscheiden?’

Ik hoopte oprechte wanhoop in mijn zinnen te kunnen laten doorklinken.

‘Mijnheer Holman, u bent nog dommer dan ik dacht,’ was het antwoord.

‘Dat klopt. Ik hoor dit vaak. Maar u vroeg wat aan mij, ik vraag wat aan u: waar gaan de volgende verkiezingen over? Asielzoekers? Goed. Maar hoe of wat? Green Deal? Mooi, maar hoe dan? Meer geld aan de zorg? Prima, maar hoe dan? Welke partij zegt daarin wat? Zijn de verkiezingen in maart niet het bewijs dat we in een decadente samenleving leven, omdat we, drie maanden voor de verkiezingen, niet weten – althans ik niet – wat de partijen precies willen? De partij met standpunten die ik met mijn hele hart onderschrijf bestaat niet, maar kan ook niet bestaan. Nogmaals: waar gaan de verkiezingen in maart dan over?’

De man schreef terug: ‘U neemt mij serieus. Of meent u dit niet?’

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.