Mijn zoon leefde in een wereld van anime waar ik amper weet van had

Puberdeskundige Marina van der Wal vertelde me ooit, ik had ze toen nog niet: als je een goed gesprek wil met je kind, nóóit tegenover elkaar aan tafel. Veel te direct, veel te confronterend. Wijze les, heb ik ondervonden.

Mijn zoon van nu bijna vijftien was als jongetje zo babbelzuchtig (‘Maham, weet je…’ en dan hele uiteenzettingen over de bultrugwalvis, de autootjes van Cars of overpeinzingen over zijn overleden grootvader uit Groningen en waar diens schaduw dan nu was gebleven) dat we hem vaak vroegen waar zijn uitknopje zat. Nu komt hij ’s ochtends naar beneden, bast ‘moederrrr’ – en dat is dan gelijk het laatste wat er uit hem komt tot de roedel jonge reuzen waarmee hij naar school fietst zich aandient.

Om te weten te komen wat er in hem omgaat, zo heb ik ontdekt, moet er een autorit aan te pas komen. Met z’n tweeën. Blik op de weg. Maar dan heb je ook wat.

Zo kreeg ik laatst een hoorcollege over anime en de muziek daarbij. Ik wist al wel dat hij graag manga’s leest, vooral online. We waren ook eens samen bij Henk’s Comics and Manga Store op de Zeedijk waar hij als expert door het aanbod ging. Favoriete serietitels, onder meer: Vinland Saga, One Punch Man, JoJo’s Bizarre Adventure en Shingeki No Kyojin (zoals een collega wiens naam ik niet zal noemen zou zeggen: ‘Ik heb al z’n platen.’)

Maar hij bleek ook, wanneer ik dacht dat hij op zijn kamer zat te gamen, in een wereld te leven van anime waar ik amper weet van had. Ja, natuurlijk kende ik die roemruchte sequentie in Kill Bill – en verdomd, Pokémon. Maar die wereld is oneindig veel groter en rijker (zie alleen al www.want.nl/10-anime-voor-beginners-series-en-films/). Én gaat gepaard met een eigen muziekindustrie – mijn zoon bleek een playlist te hebben op Spotify en speelde het ene na het andere nummer af. Met verhalen over de artiesten en de serie; soms onbewust meezingend in het Japans.

Nu weet ik, bijvoorbeeld, dat Risa Oribe, ofwel LiSA, ‘the queen of anime themes’ is met hits als Gurenge (bij Demon Slayer, bekroond met een Japan Gold Disk Award 2020) of Crossing Field (bij Sword Act Online). Persoonlijk ben ik dan weer meer geporteerd van het steviger Kyouran Hey Kids!! van The Oral Cigarettes bij de anime Noragami Aragoto. Googel en gij zult vinden.

Ik heb inmiddels mijn eerste eigen manga gekocht, weliswaar met een meer literaire bij­gedachte: de onlangs bij Meulenhoff verschenen roman Zij en haar kat van Makoto Shinkai en Naruki Nagakawa is gebaseerd op een anime waarvan later ook een manga is gemaakt (want zo gaat het vaak of andersom) en daar was ik nieuwsgierig naar.

Maar zo steek je nog eens wat op, van je puber.

