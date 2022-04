Mijn voorstel: introduceer een vette belasting op hondensnoepjes en ongezond kattenvoer

Ik heb nooit huisdieren gehad, als je tenminste de twee goudvissen niet meetelt die mijn broertje en ik als kleine jongens een tijdje hadden. Dat was trouwens toch al niet zo een succes, want de minutieuze hoeveelheden visvoer die Ot en Sien nodig hadden waren aan onze weinig subtiele kleuterknuistjes niet besteed en dus ging er veel te veel voer in de kom, werden de vissen te dik en gingen ze voortijdig dood. Mijn ouders besloten toen wijselijk dat huisdieren verder maar beter niet aan ons blootgesteld konden worden.

Misschien waren we destijds onze tijd toch ver vooruit, want het grootste probleem dat onze geliefde viervoeters tegenwoordig beknelt is daverend overgewicht. Naar schatting is minstens een derde van de twee miljoen honden en drie miljoen katten in Nederland te vet. In een recent onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht bij honderden honden en katten bleek zelfs de helft van deze beesten veel te dik.

En dat is niet zonder consequenties: het kan bijvoorbeeld bij honden tot gewrichtsklachten en bij katten tot suikerziekte leiden. Niet anders dan bij mensen overigens. Ook onze hamsters en konijnen worden inmiddels veel te vet en barsten bijna uit hun kooitjes. En cavia’s kunnen met hun amechtige lijfje de klimrekjes en draaimolentjes niet meer op.

Overigens worden ook de duiven in de stad steeds zwaarder en halen meeuwen, die zich overal tegoed kunnen doen aan McDonald’s-resten en Kentucky Fried vetverpakkingen, recordgewichten van bijna twee kilogram. In Bahrein zijn de meeuwen inmiddels zo dik geworden door het schooien van afvalrestjes Machboos (fastfood rijst met kip, het Arabische patatje met) dat ze niet meer in staat zijn op te stijgen en te vliegen.

Zoals vrijwel altijd met overgewicht is te veel eten de oorzaak van alle ellende. De dieren worden volgestopt met te veel voedsel, te veel calorieën en te veel snoepjes tussendoor. Dat er steeds meer topzware beesten komen zal ongetwijfeld worden opgepikt door slimme fabrikanten als een gat in de markt. Het is dus een kwestie van tijd tot Kitekat Light of Bonzo Dieet in de schappen verschijnen.

En onder het motto ‘voor elke hype is er direct een zzp’er’ zie je al advertenties van dierendiëtisten verschijnen of kun je in Gent een bezoekje brengen aan de obesitaskliniek voor katten en cavia’s. Ik zou niet verbaasd zijn als je binnenkort met je goudhamster of chihuahua bij het fitnesscentrum terecht kan en voor hen een klasje pilates kunt boeken.

Ons kabinet is van plan overgewicht bij mensen te bestrijden met een suikertaks, een strategie die bijvoorbeeld in Californië al effectief is gebleken. Als we dan toch lekker bezig zijn, stel ik voor tegelijkertijd een vette belasting op hondensnoepjes en ongezond kattenvoer te introduceren.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.