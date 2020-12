Mijn voorspelling voor 2021: respectvol racisme gaat het helemaal worden

VVD-Kamerlid Bente Becker is de nieuwste uitverkorene om het steeds rabiatere antimigratiegeluid van de partij te verkondigen. PVV-corvee heet dat, maar dat woord gebruik ik nooit. Het is een onterecht compliment, de suggestie dat VVD’ers hun hard rechtse taal niet uit geloof bezigen, maar ‘slechts’ uit strategie, om stemmen van de PVV en FvD weg te snoepen. Onzin, al zou het net zo kwaadaardig zijn. Wie Bente Becker hoort, weet dat hier geen sprake is van corvee. Ze slaat antimigrantenretoriek uit met de gretigheid van iemand die na een halfjaar lockdown tien gangen bij De Librije naar binnen schuift, niet als iemand die na afloop de borden moet afwassen.

Toch was Becker geschokt door de walgelijke beelden uit Heerlen, waarin een Syrisch gezin door buurtgenoten wordt geterroriseerd. Beelden die op geen enkele manier zijn goed te praten, ongeacht de rondzingende tegenbeschuldigingen. Brandbommen, mishandeling, deuren rammen, een agressieve hond, het was allemaal vastgelegd. VVD-burgemeester Roel Wever sprak echter liever over een uit de hand gelopen burenruzie. Alsof het een dispuut betrof over een scheefgegroeide heg, dat elk moment door de Rijdende Rechter kon worden opgelost.

Ik geloof heus dat Bente Becker geschokt was, maar meer zelfreflectie is op z’n plaats. Haar partij flexibiliseert al jaren de woningmarkt kapot. Onder VVD-minister Stef Blok werd het een feest voor projectontwikkelaars, investeerders en verhuurders. Lokaal verkondigt de VVD voortdurend dat het aantal sociale huurwoningen moet worden teruggebracht. En vervolgens roept VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis dat statushouders geen voorrang verdienen bij een sociale huurwoning, waarmee hij de vuile suggestie wekt dat het VVD-woningtekort de schuld is van oorlogsvluchtelingen.

Maar zelfreflectie bij de VVD kunnen we vergeten. ‘Het gaat om een burenruzie’: de Hollandse variant op Trumps ‘Very fine people on both sides’. Dat hoeft niet te verbazen, in een land waarin de NPO-baas over een mogelijk Zwartepietenjournaal zegt: zolang het maar respectvol is. Ja, zolang we racisme maar respectvol in stand houden, is er niets aan de hand. Het ooit geprezen poldermodel van dit land, blijkt er telkens weer op neer te komen dat men in loepzuivere morele vraagstukken de schijn van onpartijdigheid belangrijker vindt, dan rechtvaardigheid. En geloof dat maar van mij, want ik heb die holle, misplaatst neutrale lariekoek lang genoeg zelf verkondigd.

Zo aan het eind van het jaar alvast een voorspelling voor 2021: respectvol racisme gaat het helemaal worden.

Respectvol racisme, dat is: de donkerbruine walm van Forum verlaten en dan een nieuwe lichtbruine drol draaien, onder de noemer JA21.

Dat is een vernietigend rapport waarin wél staat dat ouders in de toeslagenaffaire zijn benadeeld, zonder ook maar één woord te reppen over het onmiskenbare institutioneel racisme dat eraan ten ­grondslag lag.

Respectvol racisme, dat is Bente Becker, die de migrant elke dag portretteert als groot gevaar voor onze welvaart en veiligheid, maar vervolgens krokodillentranen plengt wanneer racistische idioten met die retoriek aan de haal gaan.

Het wordt vast een topjaar.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.

Reageren? j.fretz@parool.nl.