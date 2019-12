Mijn voorspelling: nu volgen nog meer liquidaties

Mijn voorspelling: meer liquidaties in het criminele milieu na de arrestatie van Ridouan Taghi. Waarom en hoe?

1. De strijd om de macht.

2. Taghi heeft enorme hoeveelheden geld en daarmee zal hij en kan hij rekeningen vereffenen. Hoe precies?

3. We weten dat advocaten door de onderwereld, waar Taghi nog koning is, onder druk kunnen worden gezet, zelfs van binnenuit de gevangenis, evenals agenten en gevangenisbewaarders. Advocaten worden namelijk met de dood bedreigd, agenten verdienen geen ene mallemoer en daar zijn er te weinig van en gevangenbewaarders horen ook niet tot de grootverdieners.

4. Die kunnen dus van alles regelen en naar binnen smokkelen.

5. Daar komt bij dat de collega’s van Taghi zich steeds meer in de bovenwereld be­wegen. Ze zitten in sportclubs en in sommige gemeente­raden. Ze krijgen slijmerige handjes van burgemeesters en wethouders.

6. De onderwereld wordt steeds aantrekkelijker. Je bent een jongen die te stom is voor school, er is geen sport waar je goed in bent maar je wil toch het leven leiden van een filmster. Tja, dan kies je dus een beroep waar je alleen een wijsvinger voor nodig hebt die een trekker kan overhalen.

7. Stel, je bent wél intelligent, maar je krijgt geen kansen omdat je de taal niet spreekt en je feitelijk in het verkeerde land terecht bent gekomen; en stel, je wil wel naar school, maar daar kan je maar een paar dagen per week terecht omdat er te weinig onderwijzers zijn die ook al slecht betaald worden en van wie er sommigen, die ik persoonlijk ken, niet op bepaalde scholen willen werken. Hoe fijn is het dan dat je geld kunt verdienen door wat illegale hand- en spandiensten te verrichten? Ergens een pistooltje brengen.

En nog iets.

8. Je weet natuurlijk wel dat je de wet overtreedt en dat je je moraal geweld aandoet. Maar je kijkt televisie en je ziet dat beroemdheden met belastinggeld kloten en tonnen extra verdienen. Dan is de moraal van de onderwereld strenger. Je houdt je één keer niet aan de code en je krijgt een houten pak aangemeten.

En Taghi? Die zwijgt.

9. Praten doen zijn advocaten. Te volgen via onze talkshows die zijn onschuld bepleiten.

10. Taghi zal de koning van het blok worden waar hij gevangen zit, en als zijn proces wordt gevoerd, zou het best kunnen dat hij wordt vrij­gesproken, want… verzin het maar.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.