Mijn vader wil mijn toestemming om een andere vrouw dan mijn moeder de zijne te maken

‘Hé Roos, ik wil je wat vragen.”

Ik kijk verbaasd op vanaf mijn broodje. Mijn vader kondigt vragen normaliter niet aan, die laat hij gewoon zijn mond uit rommelen, zoals hij doorgaans überhaupt niet al te lang nadenkt eer hij wat zegt. Familietrekje. Ooit interviewde een krant hem over mij. Toen zei hij: “Roos zegt alles, die heeft geen filter.” Maar dat liet hij zichzelf natuurlijk ook volslagen filterloos ont­vallen.

Nu echter zit hij wiebelig tegenover me. Hij nodigde me enkele dagen geleden uit voor een lunch met z’n tweeën. Hij heeft net verteld over de verbouwing van zijn huis, over de spulletjes van zijn vriendin die naar binnen gedragen zijn, over het samenvoegen van twee levens. Lange levens in zijn geval. Hij is bijna vijfen­zeventig. Dan haalt hij adem en komt met zijn aankondiging. Zijn handen vormen warme knuisten naast zijn bord.

Lang geleden zat een nerveuze Cana­dese begin-dertiger tegenover hem op zijn kantoor. “Hé Rien, ik wil je wat vragen.” Wat volgde was een ietwat onsamenhangend, maar vooral liefdevol verhaal. Ja, de jongeling was al eens eerder getrouwd geweest, kortstondig, en had gezworen dat niet nog eens te doen. Maar nu voelde het anders. Serieus en echt. Hij wilde een leven samen. Maar niet zonder toestemming van zijn schoonvader. Dus vroeg hij het, zonder medeweten van het meisje dat enkele weken daarna verschrikkelijk de slappe lach kreeg toen hij op één knie ging zitten, maar wel ja zei.

We zijn decennia verder. Kinderen ­kwamen, carrières werden gemaakt, een moeder ging dood, een huishouden is gebouwd, grijze haren gekweekt, kortom: ons eigen leven samen.

En nu neemt mijn vader tijdens een lunch het woord. “Ik eeeeeh, ik zit erover te denken om haar te vragen.”

“Moet je doen!” rommelt er onmiddellijk uit mijn mond.

Hij zwijgt even. “Weet je het zeker?” vraagt hij.

“Joh pap, dat mag jij toch helemaal zelf weten?”

Hij schudt zijn hoofd. “Nou, nee. Want ik wil eerst dat jij het goedvindt. Als jij er moeite mee hebt, doe ik het niet.”

En dan schiet ik vol. Want hij hoeft mijn toestemming niet. Maar hij wil hem wel. Toestemming om een andere vrouw dan mijn moeder de zijne te maken. Ik pak een knuist. “Natuurlijk vind ik dat goed,” zeg ik zacht. Cirkels worden rondgemaakt. Mijn man vroeg hem ooit om mijn hand. Nu vraagt mijn vader mij om de hare. We zeggen even niets.

Hij glimlacht. “Soms denk ik: verbouwen, trouwen, waar doe ik het voor? Nog tien jaar? Maar ik denk dat het de moeite waard is.”

Ik knik. Dingen de moeite waard vinden, daar zijn mijn pa en ik goed in. En daarom roep ik: “Maar ik heb één voorwaarde.” Hij slaat op tafel. “Natuurlijk mag jij dat zijn!”

Dus ben ik volgend jaar getuige op het huwelijk van mijn eigen vader. Maar bovenal ben ik getuige van een leven dat zich voortzet. Een eigen leven samen.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.