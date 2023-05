Mijn vader, ik en zijn nieuwe vriendin: mijn moeder zou jaloers geweest zijn

Stel dat ze ons hier kon zien lopen. Ik iets rimpeliger dan toen ze me voor het laatst zag. Lachrimpeliger gelukkig, de ­lijnen van verdriet om haar zijn langzaamaan vervaagd. Haar oudste kleinkind, inmiddels langer dan zijn ma, met heuse kaaklijn in plaats van Hollands bolle wangen. Zijn broertje, kinderlijker nog, maar de leeftijd voorbij waarop hij was uit te tekenen met piratenhoed. Mijn man, inmiddels grijzer gekuifd. En haar man, inclusief zijn vertrouwde blauwe ogen. Ogen die dromerig kijken naar een vrouw. Een vrouw met háár slanke postuur. Een vrouw met haar chique stijl van kleden. Een vrouw met hetzelfde golvende donkere haar. Maar ze is het niet.

Wat zou ze ervan hebben gevonden? Het eerlijke antwoord is misschien niet fraai. Mijn moeder had veel kwaliteiten. Ze was lief, geestig, creatief, vond nooit iets gek. Maar daarnaast was ze stikjaloers. Regelmatig heeft ze het mijn vader gezegd: mocht zij ooit doodgaan, dan zou ze het echt niet appreciëren als ie een andere vrouw zou krijgen. “Vréselijk.” Mijn vader en ik deden er altijd lacherig over. Wat maakt het nou uit als je de pijp uit bent? Maar nee, schudde mijn moeder driftig. Zij wilde de enige zijn. Punt.

Zes jaar geleden ging ze dood. En nu lopen we door New York. Mijn man, mijn kinderen, mijn vader, ik. En mijn vaders nieuwe vriendin. We maken selfies op de Brooklyn Bridge, spelen yahtzee bij het avondeten, bezoeken Broadway. En het 9/11 Memorial Museum.

Mijn keel schroeft zachtjes dicht van enkele getuigenverklaringen. Op een muur staat een citaat geprojecteerd: ‘Ik wilde niet dat die dag zou eindigen, hoe vreselijk hij ook was… Maar het was nog steeds een dag die ik had gedeeld met Sean.’ Sean, haar man, overleefde de aanslagen niet.

Verderop wordt de voicemail van een man afgespeeld: ‘Er is net een vliegtuig in de eerste toren gevlogen. Maar maak je geen zorgen lieverd. Ik zit in de tweede. Ik ben veilig.’ Enkele seconden later was alles anders.

Orson Welles zei ooit: “Als we een gelukkige afloop willen, hangt dat af van waar we het verhaal laten eindigen.” Ik kijk naar mijn vader, die hand in hand met zijn vriendin langs brokstukken uit de geschiedenis loopt. Zijn eigen brok­stukken zijn eindelijk bij elkaar geveegd.

En ik realiseer me: ja, mijn moeder zou jaloers geweest zijn. Maar ze is niet weg. Ze zit in mijn hoofd. Ze zit in mijn broekzak als een klein briefje, zo lief bezongen door Ed Sheeran: ‘So you can keep me, ­inside the pocket of your ripped jeans.’ En ze zit in mijn rimpels. De lachrimpels die verschijnen als ik ze zie: de man met de vertrouwde blauwe ogen, de vrouw met het golvende haar. Ze veegt een pluisje van zijn schouder.

Waar eindigt een verhaal? Dat van mijn moeder zes jaar geleden. Maar dat hoefde geen punt achter alles te zijn. Zij is nog steeds de enige zij. Zoals mijn vaders nieuwe liefde haar enige zelf is. Mijn vaders verhaal is nog niet voorbij. De punt is een komma geworden.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.