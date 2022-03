Mijn origineelste criminele bijnaam: Sméagol!

Zoals criminelen elkaar met bijnamen aanduiden, hebben ze voor mij ook zo hun aliassen. Soms vrij neutrale, aanhakend bij mijn bescheiden lengte, soms minder vleiende, als ik weer eens ongewenst heb zitten wroeten in hun gangen.

De verbasteringen van mijn naam zijn niet zo origineel (Paul Fuck, Paul Fucks), maar het is ook lastig – op straat kwamen ze vroeger weinig verder.

Onlangs hoorde ik een bijnaam waar ik sindsdien dagelijks plezier om heb. Hij komt van een Amsterdammer over wie ik schrijf als moordverdachte én als doelwit van een moordaanslag. Hij kreeg net drie jaar cel voor het lidmaatschap van een ‘nietsontziende’ criminele organisatie met liquidaties als oogmerk.

Sméagol, noemt hij mij.

Haha! Sméagol!

Grote ogen, weinig haar: ik zie het meteen. Het zal wel niet zijn om mijn vasthoudendheid, die het tragische personage uit Tolkiens klassiekers De hobbit en In de ban van de ring karakteriseert, in zijn jacht op die voor hem zo heilige ring. Noch zal hij het me vurig gunnen 580 jaar oud te worden (ik moet er niet aan denken, maar dat terzijde).

Ik betwijfel of hij zo diep in de klassieken zit dat hij weet dat Sméagol de naam is voor de áárdige kant van de hobbit met een kennelijk gespleten persoonlijkheid. Gollem is de naam voor zijn dominante slechte kant. (Ik wist dat niet hoor, maar las het na googelen.)

Stiekem ben ik een beetje trots. Wie heeft er nou zo’n bijnaam waar over is nagedacht? De naamgever en zijn (tweeling)broer spreken blijkens onderling berichtenverkeer nog heel wat lelijker over rivalen én over nota bene criminelen met wie ze zakendoen. Hun taalgebruik kan ik op zijn best ‘weinig inclusief’ noemen.

Aan de bijnamen van de broers zelf is weinig werk besteed. Ze verwijzen naar het gegeven dat ze tweelingen zijn of naar hun formidabele neuzen. Met die eerste bijnaam ken ik nog zeker vier andere koppels criminele tweelingbroers, en de bijnaam vanwege de grote neus is ook geplakt op Willem Holleeder, Ridouan Taghi en een trits andere onderwereldfiguren.

Dus, ik tel mijn zegeningen.

Het is niet alleen die bijnaam Sméagol waarom we thuis lol hebben. Alweer twaalf jaar geleden e-mailde een vertrouweling van een gedetineerde crimineel me vanuit Thailand een opmerkelijke belediging. ‘Paul Vugts, het stinkt in jouw buurt’.

Haha. We houden hem erin, tot de dag van vandaag, als mijn vrouw ontevreden is over iets dat ik wel of niet heb gedaan.

De crimineel in kwestie was later overigens heel wat vriendelijker hoor. De woede waait meestal over. Inmiddels is hij door vuurwapengeweld omgekomen. Bij ons leeft hij een heel klein beetje voort. Het is íets.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.