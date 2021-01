Mijn nieuwe held heet Sammie van den Broek

Ik heb een nieuwe held. Hij heet Sammie van den Broek. Sammie is een verslaggever van AT5 – de nieuwszender van Amsterdam en omgevingen – en hij deed 17 januari op een verbijsterende, vernieuwende manier verslag van de rellen op het Museumplein.



Bij rellen in het buitenland ben je gewend dat Nederlandse reporters boven op een berg staan, of op een balkon en dat je achter hen een stad ziet liggen. Heel in de verte hoor je geschreeuw. De reporter: “Het is nog onrustig in de stad. Ik zie nu een rookpluim. Dat zou er op kunnen wijzen dat er iets in brand is gestoken.”

Sammie van den Broek doet dat heel anders. Die staat overal een meter vandaan en legt uit wat je als kijker zelf ook ziet. Zet Sammie bij een grote brand en je hoort bijna zeker deze monoloog: “Ja, een stapel autobanden. Van een bekend merk zo te zien. Mooi, zo’n autoband als je hem van dichtbij ziet. Die zit dus normaal onder een auto. Ah kijk, daar is de benzine. Het ruikt hier nu heel sterk naar vleesfondue en ja, hopla, vuur. Dat brandt nog flink zeg, zo een band. Ik ga even een vraag stellen. Meneer, meneer, zijn dat uw eigen autobanden?”

Op het Museumplein stond Sammie steeds op plekken waar niets gebeurde en het was een verademing. “Er is iets aan de hand, of bijna aan de hand. Ik zie mensen. Ja, daar holde iemand. Veel fietsen tegen een muurtje. Eentje met een plastic zak over het zadel. Alles lijkt hier normaal. Ik vraag het even aan een paar mensen die op een busje zitten.”

En dat werd dan ook weer een heerlijk gesprek. Door de verbijsterende eenvoud. Die nieuwe manier van kijken. Niet steeds duiden en zeggen wat je denkt dat er aan de hand is, nee gewoon naast iemand gaan staan en zo gedetailleerd mogelijk beschrijven wat de kijker zelf ook ziet.

Ik zou dolgraag willen dat Sammie dat ook buiten oorlogstijd gaat doen. Naast een verkeersregelaar gaan staan. “Hij heeft een vest aan, zodat je hem goed ziet. Nu moeten de auto’s van links stoppen. Kijk die hand. Ja, prachtig.”

Ook fijn: Sammie naast een muurschilderaar. “Ik zie er een gezicht in. Ja, het is een gezicht. Nu zet hij de pupil in het oog. Gewoon op baksteen. Ongelofelijk knap. Nu denkt hij na. En ja, daar gaat hij weer.”

Sammie in een ijssalon. “Aardbei en vanille ­lijken de populairste smaken. Op een hoorntje van koek. Even luisteren naar de volgende bestelling.”

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.