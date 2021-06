Mijn hond is een door mij gemaakte slaaf die ik van de dierenpartij moet bevrijden

Dus ik legde Koos de nieuwe dierenwet uit, waarover uiteraard niet diep is nagedacht.

“Luister Koos, je hoeft dus niet meer aan de lijn.”

“Ha, hoi, dus ik mag los?”

“Je moet los! Dat moet van de dierenpartij.”

“Ah fijn. En waar moet ik dan naar toe?”

“Dat mag jezelf weten van de dierenpartij.”

“Maar jij zegt altijd dat ik dan onder een auto kom.”

“Ja, Koos, dat is nu eenmaal zo. Als ik jou loslaat, ren je meteen de straat over. Weet je nog met die rat… Je was bijna dood. Maar ja, moet van de dierenpartij.”

“Maar ik wil gaan waar jij gaat…”

“Koos, je bent een door mij gemaakte slaaf, want je bent constant aan de lijn. Ik moet je bevrijden van de dierenpartij.”

“Maar… maar dat wil ik niet. Ik ben al bevrijd. Doordat ik bij jou woon, in plaats van in het asiel waar ik vandaan kom.”

“Ik zou niet huilen, Koos. Want we moeten van de dierenpartij ook ons huis verbouwen. Luister goed, ik citeer even een bericht van de NOS: ‘Het is wel goed om na te denken over het welzijn van huisdieren. Men moet zich afvragen: kan ik misschien wat verbeteringen aanbrengen in de huisvesting.’ Dus wij hebben besloten om van de logeerkamer een grote mand te maken met in de ene hoek een klein stukje bos en in de andere hoek een lantaarnpaal.”

“Laten jullie me dan wel uit?”

“Ik moet de wet nog even nalezen of dat wel mag, Koos.”

Na deze dialoog merkte ik dat Koos in een depressie verviel.

“Wat is er jochie?” vroeg ik.

“Zijn deze veranderingen wel verbeteringen? Ik zie het zo vaak. Of het nu om dieren gaat of mensen, wanneer het gaat om welzijn, worden goede bedoelingen altijd bedolven onder slechte maatregelen en goede maatregelen onder slechte bedoelingen. Dierenwelzijn is voor jullie mensen het in wetten onderbrengen van vanzelfsprekende liefde voor dieren. Maar als een wet te ingewikkeld wordt, kun je daarin verstrikt raken. Konijnen en eenden zijn huisdieren en honden en katten eveneens, maar toch anders dan konijnen en eenden. Daar wordt geen rekening mee gehouden.”

Koos heeft wel meer van dit soort rare redeneringen.

“Hoe lossen we dit op, Koos?”

“Behandel huisdieren als mensen voor wie andere mensen verantwoordelijk zijn.”

“Dan ben je slaaf, Koos.”

“Maar dat wil ik juist zijn. Een slaaf die goed wordt behandeld. Dat is jullie mensenwens toch ook?”

t.holman@parool.nl

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.