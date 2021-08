Mijn gratis mening, speciaal voor Prins Bernhard

De huismeester leidde mij binnen.

“De aanspreektitel is prins, mijnheer Holman. En u zegt u, de prins antwoordt met je en zodra u hem ziet maakt u een buiging.”

We gingen de prinsenkamer van het pand binnen.

“Burger Theodor Holman, columnist.”

“Ga maar weer rechtop staan, mijnheer Holpan.”

Ik ‘rechtte me uit de buiging’ en zei: “Dank u, Prins Bernhard. Ik begrijp dat u mij hebt gevraagd om u mijn persoonlijke mening te geven over het feit dat u Chef’ Special en andere artiesten hebt gevraagd gratis op te treden tijdens de autoraces op Zandvoort.”

“Dat klopt, ik wil graag je gratis mening.”

“Zeker, Prins Bernhard. Mijn mening is deze: Ik vind Chef’ Special een onbeschaafde verwende ijdeltuit die denkt dat hij meer is dan een echte prins, die geen donder over heeft voor zijn land, die zijn plek niet kent en die zich jegens u misselijk makend heeft gedragen, Prins Bernhard.”

“Oh… Ja. Precies. Je wilt nog wat zeggen?”

“Zeker, Prins Bernhard. Het schokkende, schofterige optreden in de media van Chef’ Special bewijst eens te meer dat gevaarlijke krachten onze prachtige monarchie bedreigen. Hoeveel goed hebben u en uw familie niet gedaan… In Amsterdam maakt u vele huurders gelukkig. Overal waar uw naam aan verbonden is, strooit u met onbaatzuchtigheid. Juist uw persoonlijkheid, zelf geschapen rijkdom en uw mededogen met de medemens plus uw afkomst, krijgen te weinig waardering, en het zou voor iedereen een eer moeten zijn om om niet het beste uit ons te halen en aan uw voeten te leggen.”

“Ja… dat vind ik nou ook.”

“Want u, Prins Bernhard, hebt een groot gevoel voor onze cultuur. Zonder u was het landschap in Zandvoort saai gebleven, zonder u hadden we niet kunnen genieten van de schitterende designs van de raceauto’s, zonder u hadden we in ons eigen land niet kunnen genieten van Max Verstappen.”

“U zegt het heel mooi.”

“En heel erg gemeend, Prins Bernhard. Men begrijpt niet hoe de monarchie van belang is voor onze cultuur. Het verbinden van uw naam aan bijvoorbeeld een band als Chef’ Special betekent dat Chef’ Special in één klap beter wordt, meer allure krijgt, koninklijk wordt goedgekeurd.”

“Het klopt allemaal wat u zegt. Dus ik heb er goed aan gedaan om te vragen of Chef’ Special voor niets wilde optreden?”

“Uiteraard Koninklijke Prins. Ik schaam mij voor Chef’ Special als Nederlander, muziekliefhebber, monarchist en columnist. Leve onze koning!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.