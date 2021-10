Dat middel X, een tamelijk effectief zelfmoordpoeder – een alternatief voor de pil van Drion – oefent een grote aantrekkingskracht op mij uit.

Ik ben nu op een leeftijd dat ik weliswaar niet alleen nog steeds de dood vrees, maar ook de omstandigheden waaronder ik uit de tijd zal treden. Ik wil lichamelijk noch geestelijk lijden, ofschoon ik vermoed dat ik daarin toch wel bereid ben ver te gaan.

Middel X stelt gerust. Toegegeven, dat heeft iets tegenstrijdigs. Hoewel je niet dood wil, wil je de dood zelf kunnen dwingen. Desondanks wil ik het middel niet makkelijk kunnen bemachtigen.

Mijn geest is een oerwoud waarin goden en demonen naast elkaar in een ondergrondse grot wonen, gescheiden door een dunne wand. Soms scheurt zo’n demon die wand en komt hij mij even vertellen dat mijn leven waardeloos is en omzwachtelt hij me met zinloos verdriet. Het zou dan best kunnen zijn dat ik naar zo’n poeder verlang en dan moet ik het niet in de buurt hebben.

Had mijn moeder net zo’n geest als ik? Na haar dood vonden wij potten vol pillen van een middel dat ook de dood zou veroorzaken als je er maar veel van zou slikken samen met wat vla.

Goddank is die laatste maaltijd aan haar voorbij gegaan; haar geest was, door een val, uiteindelijk volkomen verkreukeld. Als ze wist hoe ze eraan toe was, had ze zeker die pot en de vla gepakt. Maar ze wist niks meer.

Nu zijn er wat mensen gearresteerd die middel X verhandelden. Moeten die gestraft worden?

Ik zag ze op de televisie en las wat over ze in de krant. Sympathiek, betrokken, wat ouder, het leven had ze streken geleverd waarbij de dood geen aardige rol had gespeeld. En juist die wilden ze nu op z’n nummer zetten. Maar ook zag ik een slachtoffer. Jong en met een moeilijke geest waaraan ze niks kon doen en waarbij ook demonen waren gaan spoken en hun dictatuur aan haar hadden opgelegd. Jong gestorven door middel X.

Depressieven en zij die neigen met die in het wild groeiende treurigheid die geen reden heeft, moeten middel X niet kunnen krijgen. Maar ik zou ook niet willen dat die verkopers, die gewonde mannen die de wet willen veranderen, een zware straf krijgen. Iets symbolisch lijkt me voldoende.

Toch krijg ik dat middel X niet uit mijn hoofd.

