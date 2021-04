Mijn formatieblog: Samen Geen Functies Elders

6 april – Inhoud & vertrouwensherstel

Partijen willen zich nu in alle rust op de inhoud en vertrouwensherstel storten, onder leiding van informatie-icoon De Tjeenk. Mark Rutte: “Ik heb gelogen. Ik heb dat alleen naar beste eer en geweten gedaan.” Wopke Hoekstra: “Het CDA was al niet aan zet, en waar mogelijk nu nog minder.” Sigrid Kaag op de vraag of ze Rutte uitsluit: “Nu niet het moment om antwoord te geven.” Ploumen en Klaver verwijzen naar de motie van wantrouwen en zijn benieuwd naar pogingen tot vertrouwensherstel.

30 april – Niet voor de hand

Informateur Tjeenk Willink rapporteert en stuurt aan op een motorblok van VVD, D66 en CDA. Hoekstra: “Er is heel veel gesproken, Rutte stelt zich heel deemoedig op, maar ik wil nogmaals benadrukken dat het niet voor de hand ligt dat wij in de regering stappen.” Kaag: “Het is nu veel over de inhoud gegaan en niet over de poppetjes. Dat juich ik toe.” Mark Rutte: “Ik ben ontzettend blij dat ik – namens mijn TWEE MILJOEN KIEZERS! – heb kunnen praten over mijn ideeën over macht en tegenmacht, ideeën die ik inderdaad nooit eerder had, maar laten we het positief benaderen: als er iemand is die de tegenmacht kan herstellen, dan is het wel degene die de tegenmacht heeft tegengewerkt. Tegenmacht, tegengewerkt. Wat scheelt het? Een paar letters.”

11 mei – Dienstbaar

Alexander Rinnooy Kan & Herman Wijffels benoemd tot formateurs, beginnend bij motorblok. Mark Rutte: “Ondanks dat mijn partij TWEE MILJOEN STEMMEN heeft gehaald, vind ik het heel goed dat we twee formateurs hebben benoemd van D66- en CDA-huize. Misschien zit er ook wel een leuke post in voor Pieter Omt-… Ik bedoel: zo blijft het proces zuiver.” Kaag: “Dienstbaarheid aan de opdracht die de kiezer ons heeft gegeven lijkt me de correcte stap.” Hoekstra: “Ik denk dat ons bescheidenheid past, maar om de impasse te doorbreken, willen wij ons dienstbaar opstellen.”

14 juli – Schaduw & landsbelang

Formatie kabinet VVD/D66/CDA/PvdA/GroenLinks nabij. Rutte: “Ik denk dat er nu op hoofdlijnen een schitterend akkoord ligt, dat recht doet aan het landsbelang, de verkiezingen en mijn TWEE MILJOEN KIEZERS!” Kaag: “We moeten nu over onze eigen schaduw heen stappen…” Hoekstra: “Precies, mevrouw Kaag, in het landsbelang!” Klaver: “Schaduw.” Ploumen: “Landsbelang.”

14 juli – Bordesscène

Rutte IV geïnstalleerd. Motto: ‘Samen Geen Functies Elders’. Rutte: “Strijdbaar.” Hoekstra: “Dienstbaar.” Kaag: “Progressieve verantwoordelijkheid.” Ploumen: “Voelt als thuiskomen na Rutte II.” Klaver: “Kapotgroen kabinet, ja toch?”

23 januari 2023 – Vertrouwensherstel

Publicatie vernietigend rapport parlementaire enquête Toeslagenaffaire. Premier Rutte: “Er zijn enorme fouten gemaakt. Ik was daar uiteindelijk eindverantwoordelijk voor. Dat de opsporingsmethodes bij de Belastingdienst van hogerhand zouden zijn gekomen, daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Het is heel pijnlijk, maar ik ben strijdbaar: in het lands­belang ga ik mijn stinkende best doen om het vertrouwen te herstellen.”

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.