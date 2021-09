Mijn F1-promo: droneshot van de Bijlmer, inzoomen op een liquidatie, liedje van Dries Roelvink instarten

In een interview legde Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, uit dat hij niets begreep van al het gezeur rond de F1-wedstrijd. Nederland krijgt een unieke kans om aan 90 miljoen mensen te laten zien hoe prachtig Zandvoort is en alles wat eromheen ligt.

Ik zie die kijkdichtheid ook als een unieke kans, maar dan anders: laat aan zoveel mogelijk mensen zien hoe lelijk en vervelend Nederland is, dat zal eindelijk voor wat toeristenregulering zorgen.

Ik heb, gratis en voor niets, een promotiefilm laten maken. Zend die vlak voordat de race begint uit en Amsterdammers kunnen eindelijk weer eens op een terras zitten en iets in de eigen taal bestellen. Het filmpje gaat als volgt:

Droneshot van de Bijlmer. Inzoomen op een liquidatie. Speciaal geschreven liedje van Dries Roelvink instarten. “Ja een kogel door je kop, ’t is allemaal gratisss, je een pipa in je mond, dat is zo fijnnn.”

We horen het geluid van een ramkraak. Camera draait en filmt twee potenrammers. Dries zingt: “Hand in hand met een man, daar houden we niet vannn!” Drone stijgt op en vliegt over het Centraal Station. Grote letters in beeld, in alle talen: ‘Hier wordt al 24 jaar gebouwd!’

Beelden van het martelmuseum, vlak naast een kaaswinkel en een pannenkoekenhuis. Een bekende Amsterdammer doet net alsof we in Amsterdam niks anders eten. Camera beweegt richting de Dam en filmt, met op de achtergrond een aanzwellend Teutoons oorlogslied van DJ Tiësto, het Vrijheidsmonument.

Tekst in beeld, in alle talen: ‘Hier sprak Nederlands meest geliefde artiest tijdens de Dodenherdenking.’ Daarna een veel te lange sketch van André van Duin als Willempie.

Camera zwenkt naar De Kalverstraat. Een stem zegt: “Wil je sneakers kopen, dat kan! Keuze uit 1473 keer ongeveer hetzelfde model in 57 dezelfde winkels.” Kort shot van een geparkeerde auto. Stem: “In Amsterdam parkeer je al een hele dag voor een week bijstandsuitkering.”

Camera zwenkt naar links, naar rechts en filmt het Waterlooplein. Beelden van bergen spijkerbroeken met uitgebeten kruizen. Dries Roelvink er weer in mixen: “Waterloopleinnn, wat ben je kleinnn.”

Drone stijgt op totdat het hele centrum is te zien. Grote rode cirkel vlak naast het Leidseplein en dan de gezichten van Natalee Holloway en Peter R. de Vries. Tekst in beeld: “Zo beschermen wij onze helden.”

Drone nog hoger. In de verte zien we Zandvoort. Tekst in beeld: Voormalig natuurgebied, fuck dieren en duinen!

Uitzoomen. Dries Roelvink zingt: “Vroem, Vroem, Vroem, krijg allemaal de kolere, Vroem, Vroem, Vroem, in Zandvoort moet je zijnnn.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

