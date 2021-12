Mijn buurvrouw stond in niemands telefoon en waarschijnlijk ook in niemands geheugen

Het was de laatste tastbare herinnering aan haar. Haar voluptueuze tuin, barstensvol bomen en heuphoge begroeiing, was al eerder gekortwiekt tot een kale vlakte. De geur, een mengeling van vocht en oud, veroorzaakt door de uitpuilende vertrekken van het huis, volgestouwd door de verzamelwoede van de buurvrouw, die in vlagen door de muren drong, het geluid van de slecht afgestelde radio die ’s ochtends door het plafond kwam, het was allemaal weg. Alleen het bankje voor het huis stond er nog.

Op dat door wind en weer getekende houten bankje ontmoette ik haar voor het eerst, toen ik hier jaren geleden kwam wonen. Soms wachtte ze me daar op, omdat ze me iets wilde vertellen of iets nodig had. Op warme, zonovergoten ochtenden dronk ik er mijn koffie, altijd met wat leeswerk op schoot maar vooral in gesprek met buren die passeerden.

Maar nu is het bankje weg. De huidige, tijdelijke bewoner vond dat het bankje hem toebehoorde en laadde het in om naar een onbekende bestemming te verplaatsen. Dat het bankje ons is nagelaten, schijnt hij geen boodschap aan te hebben. Een buurvrouw stopte nog een briefje in de bus met het verzoek het bankje terug te brengen, maar tevergeefs.

Ze zou dit jaar 92 zijn geworden en ik grijp dit voorval aan haar even te herdenken omdat ik weet dat ze in niemands telefoon stond en waarschijnlijk ook in niemands geheugen. Ik was de zes jaar dat ik boven haar woonde haar onofficiële mantelzorger. Ik kon het er nauwelijks bij hebben, maar elke keer als ik dacht; ik ben er klaar mee, ik heb al genoeg om voor te zorgen, pakte ze mijn gezicht vast met haar magere handen en zei stralend: ‘Jij bent mijn engel.’ En dan haalde ik weer wat boodschappen. Dan nam ik weer contact op met de nodige instanties. Dan nam ik weer even plaats naast haar op het bankje om haar gezelschap houden.

Een kluizenaartje middenin de stad, een frêle verschijning in een volgestopt decor omdat ze niets weg kon doen.

Toen de huizenleeghalers kwamen na haar dood, was ik toch nog verrast over hoeveel er naar buiten werd gedragen. Armenvol paraplu’s, stapels spelletjes die ze nog nooit had gespeeld, want er kwam eigenlijk nooit iemand langs. Kastenvol prullaria, kleding, boeken, beelden, antieke tafels, van alles heel veel.

Ze speelt nog regelmatig door mijn hoofd. Wat zou ze boos zijn geworden als ze had gezien dat de bomen werden omgezaagd. Dat ons bankje zomaar werd meegenomen. Wat had ze zich druk gemaakt over prikken en testen, ze had de pandemie denk ik niet overleefd. Of misschien juist wel, kluizenaartje als ze was.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

