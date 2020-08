Van: Advocatenkantoor Mr. Th. Holman & Partners.

Aan: De Deken van de Orde van Amsterdamse Advocaten.

Weledelgestrenge Deken,



De suggestie die in de Pers wordt gedaan dat ik informatie zou hebben doorgespeeld aan de onderwereld is infaam. Vermoedelijk heeft de pers mij verwisseld met Thedje Holman, mijn jongere broer. Thedje, ook met Th inderdaad. Dat vond mijn moeder leuk. Thedje en ik hebben niks met elkaar te maken, Deken. Thedje is een zeer on­betrouwbare advocaat. Als die informatie krijgt van justitie, dan geeft hij die onmiddellijk door aan de onderwereld. Ik niet, Deken.

Mijn advocatenkantoor en ik zijn heel betrouwbaar. Wij zijn echte advocaten, en zullen nooit iets doorgeven wat niet mag. Kijk, Deken, het kan best zijn dat justitie taps van telefoongesprekken heeft. Maar daar ben ik waarschijnlijk niet op te horen. Dat is vrijwel zeker Thedje, mijn jongere broer. En zelfs als ik het zou zijn, dan is het waarschijnlijk toch Thedje, want die gebruikt heel vaak mijn naam en reputatie. Weet u, ik weet niet eens of hij ingeschreven staat, Deken. Volgens mij is hij al zo vaak van het tableau geschrapt dat er geen tableau meer over is. (Grapje.)

Maar ik heb er dus niets mee te maken, ook al komt mijn naam in al die dossiers voor. En mijn bureau heeft er ook niets mee te maken, zoals niet alleen ik, maar ook al mijn kantoorgenoten zelfs in de talkshows uitentreuren hebben herhaald.

Onze rechtstaat is ziek, Deken.

Ik weet niet of u mij onlangs nog op de televisie heeft gezien (vanwege mijn kennis en kunde ben ik een veelgevraagde, invloedrijke gast), maar toen heb ik ook betoogd dat onze rechtstaat ziek is. Ik vraag me echt af of het volgens de wet mag dat de overheid misdadigers afluistert om, zogenaamd, misdaden te voorkomen. Daar gaan we denk ik een grens over, maar dat vechten we wel uit in de rechtszaal, als we tenminste nog eerlijke rechters hebben. Wat wij advocaten mee­maken, is dat de rechterlijke macht steeds corrupter wordt. Rechters laten hun kopje hangen naar de koppen in de krant en de wil van het volk. Keken ze maar eens wat meer naar de talkshows waarin wij iedere dag optreden. Eén van ons zou zelfs de opvolger van Matthijs van Nieuwkerk worden! En een ander van ons krijgt een talkshow op SBS. Dat zegt toch wel iets, Deken!

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.