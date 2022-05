Meten is weten: eindelijk uitsluitsel over de langste straat van Amsterdam

We hebben een winnaar.

Dus: nadat ik me weken geleden afvroeg welke straat de langste is van Amsterdam, en er daarop veel reacties en suggesties binnenkwamen, behalve dat met zekerheid kon worden vastgesteld welke straat dat dan was, nog één keer over de langste straat van Amsterdam, en dan houd ik erover op.

Mijn hoop was gericht op de mysterieuze Henk. Een lezer attendeerde me op de man die na zijn pensioen op alfabet alle straten van Amsterdam heeft afgelopen en gefotografeerd. Hij zou zich vast kunnen herinneren aan welke straat geen einde kwam.

Die lezer (dank u!) probeerde me met Henk in contact te brengen, maar helaas, Henk had geen zin om ‘de publiciteit te zoeken’. Jammer, doodlopende straat dus.

(Iemand mailde dat Lijn 19 de langste tramlijn is, maar dat is een ander loket.)

Na een tijd radiostilte kwam een mail van het Stadsarchief binnen, van Eric Heijselaar.

‘Op onze afdeling kwamen we er na lang discussiëren niet met zekerheid uit. Daarom heb ik de assistentie ingeroepen van mijn collega’s bij Onderzoek en Statistiek. Dat leek me in het kader van meten is ook zeker weten de goede stap. Joost Postma, werkzaam bij Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Onderzoek & Kennis, kwam met het volgende antwoord:

Ik heb gekeken naar de langste straten van Amsterdam. Heb hierbij de Ring maar ook bijvoorbeeld de A5 e.d. buiten beschouwing gelaten. Ik kom dan op de volgende straten:

Haarlemmerweg: 8,3 km.

Westpoortweg: 7,5 km.

Uitdammerdijk: 6,9 km.

Ter vergelijking de Prinsengracht : 3,2 km.’

Eric Heijselaar besloot met: ‘Ik hoop dat hiermee de vraag voor de komende decennia is beantwoord. En denk dat alle Paroollezers er weer een quizvraag bij hebben.’

Dank Eric! De Haarlemmerweg dus, eerder al door meerdere lezers getipt als langste straat van Amsterdam.

Maar. Je hebt, zo wordt altijd verteld, minstens twee bronnen nodig om een bewering te staven.

En daar was Bas Kok. Hij schreef het in 2016 verschenen boek Oerknal aan het IJ, de geschiedenis van Amsterdam bezien vanuit Noord. Leuke vraag, vond hij. ‘In Oerknal aan het IJ deed ik hiernaar onderzoek (met focus op Noord, maar ook de rest van stad erbij betrokken). Haarlemmerweg kwam bij mij als nr. 1 uit de bus. Zie bijlage.’

In die bijlage, een kopie van een bladzijde uit zijn boek, beschrijft hij dat bij nadere inspectie niet de IJdoornlaan de langste weg van Noord blijkt te zijn, maar een andere. ‘De nogal onbekende Uitdammerdijk begint bij Durgerdam en loopt door tot voorbij Holysloot en de uiterste oostgrens van de stad Amsterdam. Zo’n zes kilometer. De titel van langste straat van de hoofdstad gaat – voor zover ik kon nagaan – naar de Haarlemmerweg. Bijna tien kilometer.’

De Haarlemmerweg is hierbij uitgeroepen tot langste straat van Amsterdam.

Tenzij Henk bij het lezen hiervan vindt dat dat pertinente onzin is, en hij alsnog de publiciteit zoekt.

