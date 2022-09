Met ontroering in zijn stem vertelt hij over de grote, rode beuk die volgend jaar omgezaagd zal worden

Beeld Sjoukje Bierma

Nog steeds heb ik buurman Ton niet gevonden.

De aardige buurman uit de Van der Vijverstraat die meer dan vijftien jaar geleden overleed. Ik stond aan zijn graf op De Nieuwe Ooster, maar ik weet niet meer waar hij ligt. Telkens als ik er kom, loop ik een paar dodenstraatjes om hem weer te vinden.

Tot nu toe dus tevergeefs.

Deze ochtend was ik er ook omdat ik een boom wilde zien. En niet zomaar een boom, maar een exemplaar dat de duizendste soort op De Nieuwe Ooster is. Een robinia. Of, zoals op het bordje bij de boom, naast de grote aula op de begraafplaats, staat:

Robinia x margaretta

‘Pink Cascade’

Fam. Fabaceae

Robinia

De boom is al op 16 maart van dit jaar geplant door Karina Wolkers en Gerdi Verbeet als scheidende en aantredende beschermvrouwe van Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster.

Want dat is de begraafplaats ook: een arboretum. Een bomentuin (of park).

En daar komt Johan Mullenders aangereden in een soort golfkarretje. Hij is de oprichter van de hier bovengenoemde stichting, en bomenbeheerder van De Nieuwe Ooster. Hij zit al een jaar of veertig in het ‘boomwerk’, zoals hij het noemt, en kan alles vertellen over deze boom.

“Een paar jaar geleden,” zegt Mullenders, “was mijn streven om duizend soorten hier te hebben. En dan met pensioen. Nou, die duizend hebben we gehaald, maar ik heb ook nog een aantal jaren te gaan, dus op naar de 1500.”

Al gaat het hem niet speciaal om de hoeveelheid, want er zijn in Nederland arboreta waarvan de collectie groter is. “Als je niet van bomen houdt, moet je als bezoeker toch om de een of andere manier gepakt worden door de vormen en de kleuren en geuren, en de variatie daarin. Dat is mijn streven. En ik kan wel zestig verschillende soorten esdoorns planten, of lindes, maar die lijken dan zo op elkaar…’

Terug naar de robinia.

“Deze komt uit de Princeton Nurseries, een grote plantenkwekerij in Amerika. Daar is ie in 1934 ontdekt, en in 1950 op de markt gebracht. Gek genoeg doen ze het hier in Nederland beter dan in Amerika. Hij bloeit naar gelang het weer in april, mei, juni, in grote trossen met roze, geurende bloemen.”

Mullenders vindt het een mooie boom, maar zijn favoriete boom op de begraafplaats is de zakdoekjesboom, een stukje verderop. “Stap maar in, dan rijden we er naartoe.”

Onderweg vertelt Mullenders vol enthousiasme nog veel meer over bomen. Dat er in Noord een iepenarboretum is (wist ik niet), en dat er inmiddels 1014 verschillende boomsoorten op De Nieuwe Ooster zijn te zien.

“Daar staat de zakdoekjesboom,” zegt hij en trapt op de rem. “Maar die moet je zien in mei, juni. Jaja, daar groeien zeker zakdoekjes aan, hoor ik vaak. Tot ze de boom in bloei zien.”

We praten nog wat na. Met ontroering in zijn stem vertelt hij over de grote, rode beuk die volgend jaar omgezaagd zal worden. Hij wijst op een paar enorme zwammen. “Die hebben de boomwortels aangetast. Niets tegen te doen...”

Johan Mullenders rijdt me terug. We nemen afscheid.

Ik loop langs het portiershuisje richting uitgang.

Buurman Ton. Ik zou kunnen navragen waar hij ligt. Vak, grafnummer. Maar ik doe het niet. Zodat het voor mij en voor hem een verrassing is als ik zijn plek dan eindelijk een keer vind.

