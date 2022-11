Beeld Sjoukje Bierma

Met Jongste Dochter naar Paradiso.

Voor het eerst samen.

Band of Horses.

De Amerikanen zouden in februari optreden, maar dat concert werd uitgesteld.

Een paar maanden geleden, ik weet niet meer hoe het ter sprake kwam, vertelde ik haar over het uitgestelde concert. Tot mijn verbazing kende ze een paar nummers van de indie-rockband uit Seattle.

Ze stonden in een playlist op haar telefoon.

Ze begon Cigarettes, Wedding Bands te neuriën.

“Papa-muziek?” zei ik.

“Papa-muziek,” zei Jongste Dochter. “Is je opvoeding toch nog een beetje geslaagd.”

Ik stond er als een idioot bij te glimlachen.

“Ik kwam die nummers ergens tegen en ik herkende ze van jou en ik vond ze eigenlijk best goed, dus… zo.”

“Ga je mee naar Paradiso?” vroeg ik.

“Ja, waarom ook niet,” antwoordde ze, “ik kijk of er nog kaartjes zijn.”

Drie minuten later had ze online een kaartje gekocht.

“Leuk!” zei ik en knuffelde mijn dochter.

Papa-muziek.

Tijdens de lange, zomers ritten naar Frankrijk was de auto een concertzaal waar alleen maar nummers van Kinderen voor Kinderen werden gespeeld. Gelukkig niet steeds dezelfde cd, want van een oom (nog bedankt hè!) hadden ze voor Sinterklaas een twintigdelige Kinderen voor Kinderen cd-box gekregen.

Horendol werd ik ervan.

Ik bedacht een nieuwe regel en drukte die er nogal autoritair doorheen: na twee cd’s van hen mocht ik ook een cd in de speler duwen. (Na luidkeels protesten die aanhielden van Breda tot Antwerpen werd het na drie cd’s van hen één cd van mij.)

En zo werden ze verplicht naar mijn muziek te luisteren. Papa-muziek dus. Nick Cave, Ryan Adams, Chuck Prophet, Fountains of Wayne en nog veel meer. Band of Horses.

We fietsten naar Paradiso. We hadden er zin in.

Best wel trots betrad ik met haar de grote zaal.

“Wat ik hier allemaal niet heb gezien...” wilde ik zeggen, maar zo’n oudelullenverhaal zou de kloof tussen vader en dochter (rollende ogen) alleen maar weer verbreden, dus dat zei ik maar niet.

“Mooie zaal hè?”

Maar het bleek dus niet haar eerste keer in Paradiso te zijn.

“Laatst was ik hier met je andere dochter. Silent disco.”

“Dat telt niet,” zei ik, “dat was geen concert.”

“En toen ik twaalf of zo was, heb ik hier Meghan Trainor gezien, weet je dat niet meer? Mijn eerste concert. Met E. en haar moeder. We stonden rechts vooraan bij het podium.”

Meghan Trainor? Nee, dat wist ik niet meer.

(Mijn eerste concert? Met een broer naar Fehlfarben in de Rijnhal in Arnhem. Voor het einde van het concert hollend naar het station om de laatste trein neer D. te halen.)

We vonden een plekje op de verhoging bij de bar.

Ik haalde drankjes.

“The Funeral is mijn favoriete nummer,” zei Jongste Dochter. “Van jou?”

“The Great Salt Lake,” zei ik.

Ik voelde een groot geluk.

Ik sloeg een arm om haar heen.

Ze speelden beide nummers.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.