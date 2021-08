Met hulp van Zeus kon Kairos de Spelen makkelijk winnen, maar is dat winnen?

Toen Kairos meedeed aan de Olympische Spelen stond hij voor een probleem. Met de hulp van Zeus kon hij makkelijk alles winnen. Dat zou dan niet eerlijk zijn. Maar expres verliezen, was ook niet eerlijk. Althans, wat had je daaraan?

“Wanneer ik een winnaar ben, houden de mensen van mij. Ze willen mij nadoen. Ik inspireer zo de jeugd. Als ik win, overwint dan niet het goede?”

En dus bracht Kairos een offer aan Zeus.

Maar Zeus hoorde hem en zei: “Ik kan je laten winnen. Je zult volgelingen krijgen. Maar wat voor persoon volgen zij? Kijk eens naar je medaille. Komt je die dan eerlijk toe? Heeft het goede dan gewonnen? Ik dacht het niet. En wat is die medaille? Je weet dat die in een fabriek in China wordt gemaakt. Kostprijs twee cent, verkoopprijs vijf euro. Iedereen die wil kan zo’n medaille kopen. Medailles zijn namelijk stukjes ijzer, vormgegeven als een munt, die op zichzelf waardeloos zijn. Zonder ook maar enige prestatie van je te verwachten kan ik je een medaille geven. Zomaar. Medailles zijn feitelijk waardeloos. Ik ga je dus niet helpen, Kairos.”

Kairos was geïrriteerd.

“Je moet tegenwoordig winnen in het leven, Zeus.”

“Waar staat dat? Heb ik of iemand anders op de Olympus dat gezegd of zo?”

“Maar waarom hebben we dan Olympische Spelen?”

“Je moet het leerstuk over het lijden nog eens goed bestuderen. Je hebt het ware lijden en het schijnlijden. Beide doen evenveel pijn maar er is een verschil. Het ware lijden is dat je veel ongeluk overkomt waardoor je geest en lichaam zijn pijn gedaan. Het schijnlijden is dat je expres gaat lijden om er beter van te worden. Sporters behalen vaak goud omdat ze vroeger echt hebben geleden, ze moesten vluchten, verloren familie, zaten tijden gevangen en daarna gingen ze schijnlijden wat we trainen noemen. De pijn opzoeken, die ze vroeger echt hebben gevoeld. En tijdens een wedstrijd kunnen ze dan winnen. Wat ze verslaan is dan namelijk niet een tegenstander – dat is mooi meegenomen – maar de pijn die ze vroeger echt hebben geleden. Een medaille herinnert dan aan het lijden van weleer. Die pijn is overwonnen.”

Pijn, pijn, pijn, Kairos hoorde dat woord liever niet.

Hij wilde meer het juiste moment afwachten en dan toeslaan.

“Dus u vindt dat ik niet mee moet doen met de Olympische Spelen?”

“Alleen als je het ware lijden kent, zoon.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

