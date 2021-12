Met Haller ging je in de Champions League de oorlog niet winnen

Ach, 15 september, het lijkt nog maar zo kort geleden, maar veel dingen waren toen nog anders. We dachten dat Borussia Dortmund groepswinnaar zou worden en dat Ajax en Sporting zouden strijden om plaats twee.

We vonden het heerlijk dat Ajax na een lang seizoen coronastilte eindelijk weer eens aangemoedigd werd door een vol uitvak en keken al uit naar de aankomende thuiswedstrijden in een volle Johan Cruijff Arena. Voetbal zonder publiek? Dat was nu echt wel voorbij, dachten we.

Sébastien Haller was nog gewoon een lompe spits met houten voeten. Niet technisch, niet snel, niet behendig, niet stijlvol genoeg voor Ajax. Daar ging je in de Champions League de oorlog niet mee winnen.

Die oude Remko Pasveer in het doel? Die ging geen punten voor je pakken. Leuke keeper voor Vitesse, maar meer niet. Snel een keeper van Ajaxniveau halen!

Wisten wij veel hoe het zou lopen? Dat Ajax na vier wedstrijden al vrijwel zeker groepswinnaar zou zijn? Dat de terugwedstrijd tegen Sporting toch weer in een lege Arena zou worden afgewerkt? Dat een treffer van Haller in de terugwedstrijd tegen Sporting zijn tiende in de groepsfase zal zijn? Dat Pasveer, na zijn blunder in Portugal, in twaalf van zijn veertien wedstrijden de nul zou houden? Dat hij in 1275 minuten nog maar twee keer gepasseerd zou worden, in alle competities?

Antony had op 15 september een peroxideblond kuifje. Nu kamt hij zijn ravenzwarte haren strak achterover met brillantine en lijkt hij op een het sportief, streetwise broertje van Franz Kafka. Hopelijk denkt de getraumatiseerde linksback van Sporting: gelukkig, niet weer die blonde.

Stiekeme uitblinker in Lissabon was op 15 september Noussair Mazraoui. “Ik wil graag bijtekenen bij Ajax,” zei hij destijds. Ajax en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zouden er wel uitkomen. Van sommige dingen kon je op 15 september al wél weten hoe ze zouden lopen.

