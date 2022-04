Met Erik ten Hag weet je: later is later en nu is nu

Nooit eerder zagen we Erik ten Hag (wollen muts, dik winterjack) zo druk in de weer met zijn handzame, uitklapbare magneetbordje als zondag in een dug-out te Groningen. Peinzend schoof hij met de schijfjes, prakkiserend over een oplossing voor de problemen waarin Ajax verzeild was geraakt.

Op het veld liet Andre Onana maar weer eens een houdbare bal vliegen. Ik zou, in Ten Hags positie, het gevoel hebben gehad dat ik zat te dweilen met de kraan open. Ten Hag kent dat gevoel niet. Die kijkt, analyseert en lost op.

De dug-out zelf droeg bij aan de schoonheid van het tafereel. In Groningen hebben ze échte dug-outs. Geen eilandjes van verwarmde luxezetels of kleine, transparante tramhokjes op het gras, maar uitgravingen: loopgraven in het veld. Het magneetbordje lag op de rand. Ten Hag en Reiziger zaten er samen overheen gebogen als over een spelletje scrabble, rummikub of backgammon. Van die associatie ging iets relativerends uit, want ach, iets wezenlijk anders was het natuurlijk ook niet: ze speelden een spel.

Het magneetbordje stond symbool voor nog iets anders, namelijk dat Erik ten Hag écht nog volledig gefocust is op Ajax. Ik weet dat zeker. Alle trainers en spelers die in de belangstelling staan van een grootmacht uit de Premier League zouden het van zichzelf zeggen, maar van Erik ten Hag geloof ik het. Een verkennend eerste gesprek op Old Trafford? Spannend, maar: later is later en nu is nu. Eerst Ajax.

Als Ten Hag zegt dat hij al hard bezig is met de Ajaxselectie voor volgend seizoen, geloof ik hem. Als hij zegt dat Ajax werk maakt van het definitief terughalen van Brian Brobbey, weet ik dat hij het in de wij-vorm denkt en geloof ik hem.Toen ik Erik de Onverstoorbare zo monomaan zag puzzelen in de dug-out, miste ik hem stiekem al een beetje.

