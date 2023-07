Met ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft Rutte solidariteit en opkomen voor elkaar de nek omgedraaid

Met de implosie van het kabinet-Rutte over minder dan duizend mensen die elke maand herenigd worden met gevluchte gezinsleden is het tijd om weer eens te reflecteren op de toekomst van ons land. Dan moeten we nog eens goed nadenken over een term die door achtereenvolgende kabinetten-Rutte sluipenderwijs van karakter is veranderd en onze samenleving niet veel goed heeft gedaan.

Het gaat om het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’. In het pre-Ruttetijdperk werd daarmee bedoeld dat je als mens zelf verantwoordelijkheid moet nemen en rekenschap moet afleggen voor je keuzes. Tijdens de kabinetten-Rutte werd het begrip echter opgerekt tot een instrument om solidariteit en opkomen voor elkaar de nek om te draaien, geïnspireerd door neoliberale voorvechters zoals Milton Friedman en Friedrich Hayek en gedreven door hebzucht van de achterban.

De verantwoordelijkheid van de overheid voor zaken als ongelijke kansen in onderwijs en gezondheid of zorg voor ouderen werd steeds meer afgewenteld op ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de burger. Rutte liet koning Willem-Alexander in de troonrede van 2013 zeggen dat ‘…iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn of haar eigen leven’. Tegelijkertijd werd het begrip participatiesamenleving geïntroduceerd, waarin mensen dingen zelf maar moeten regelen in plaats van dat de overheid hen daarbij helpt.

Natuurlijk zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun beslissingen en daden. Zo kun je er niet van uitgaan dat het Nederlandse leger je te hulp schiet als je besluit een cursus matze-bakken in de Gazastrook te starten en er vervolgens problemen ontstaan.

Des te opmerkelijker dat als je uit vrije wil besluit met een poreus koekblik af te reizen naar 4000 meter onder de zeespiegel om de gezonken Titanic te bekijken (een interessante vorm van ramptoerisme) de Amerikaanse en Canadese kustwachten voor miljoenen een zoekactie naar je starten. Maar misschien was dat omdat het om rijke mensen ging, want als een boot vol vluchtelingen in de Middellandse Zee zinkt, steekt de Zuid-Europese marine geen hand naar je uit.

Ook de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van Rutte was een netjes verwoord excuus om juist voor mensen die dit het hardste nodig hebben collectieve voorzieningen te slopen. Verzorgingshuizen voor ouderen sloten de deuren en de verpleeghuissector werd rigoureus ingekrompen. Buurthuizen moesten het zelf maar uitzoeken en het openbaar vervoer werd fors uitgedund.

Natuurlijk allemaal politieke keuzes, maar stilletjes werd er niet bij verteld dat dit alles vrijwel alleen mensen raakt die toch al geen stevig maatschappelijk fundament hebben. Met andere woorden: mensen die niet zo goed in staat zijn om dit type ‘eigen verantwoordelijkheid’ te dragen.

Het opkomen voor zwakkeren en steunen van mensen die het om wat voor reden dan ook minder goed hebben dan jijzelf is gewoon een uiting van beschaving. Is het niet vooral onze ‘eigen verantwoordelijkheid’ dat goed te regelen in ons land?

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.