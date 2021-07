Met een raketwerper op RTL Boulevard schieten is feitelijk naïef

Nooit zie ik RTL Boulevard. Niet omdat ik er te bekakt voor ben en ik het niveau te laag vind, maar meestal eet ik rond die tijd. En wanneer ik soms ’s nachts de herhaling zie, dan gaat het vaak over mensen die ik niet ken.

Doet er niet toe.

Wat ik wil begrijpen is waarom de onderwereld dit programma wil bestoken met raketwerpers. Er zijn vast misdaadverslaggevers wier verslag de onderwereld niet bevalt, maar je kunt toch niet menen dat als je al die journalisten en hun redactie uitmoordt de berichtgeving opeens een stuk positiever zal zijn. “En verder kunnen we melden dat we de verdachte X onterecht in de gevangenis vinden zitten. Justitie, laat hem vrij. Volgende onderwerp: De goochelaar Henk Blits…”

Met een raketwerper op RTL Boulevard schieten doe je dus om angst aan te jagen. Maar ook die vorm van terrorisme is feitelijk naïef. Misschien stopt RTL Boulevard, maar dan gaat, ik verzin maar wat, Glossy door. Je beschiet de studio van Glossy, maar dan gaat Gossip door, et cetera et cetera. Nogmaals: wat heeft de onderwereld hieraan?

Stel, een schimmig figuur meldt: “De raketwerper staat op het Binnenhof gericht. Laat X vrij, of wij decimeren het kabinet.”

Dat is een eis die je onmogelijk kunt inwilligen. En als je het niet doet en het bloed kleurt de Hofvijver rood, dan nog zal men X. niet vrijlaten.

Beter zou het dus zijn om de penitentiaire inrichting waar X. zit kapot te schieten in de hoop dat hij dan over de ontstane puinhopen kan ontsnappen.

Heeft het moslimterrorisme succes gehad voor de moslims? Volgens mij niet.

Het zal ook de onderwereldterroristen een zorg zijn of men ze onsympathiek vindt. Er zullen altijd genoeg domme armoedzaaiers zijn die een seriemoordenaar als held zien. Maar hoe wreder men daar wordt – en men wordt wreder – hoe groter de roep zal zijn om strengere straffen en de doodstraf, en hoe minder goede advocaten zich vrij zullen voelen (en zullen zijn) om de ergste misdadigers te verdedigen. Zodoende zal de democratie een andere invulling moeten krijgen. Wanneer én de democratie én de journalistiek constant een terroristisch oog – zeg maar loop – op ze gericht weet en je niets doet terwijl de drugsbaronnen de bovenwereld komen inrichten, dan rijst de vraag hoe lang je nog iets hebt aan je democratie en je vrije pers.

Er zijn functionarissen die daar wel raad mee weten.

Hoe is de huidige situatie in Colombia, trouwens?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

