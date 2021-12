Met een flink pak sneeuw waant men zich in Moskou – in elk geval voor even – in een sprookje

Meteorologen luidden deze week weer eens de noodklok over de extreme temperatuurverschillen in Rusland. Zo warmt Siberië 2,5 keer sneller op dan de rest van onze planeet en werd afgelopen week een record temperatuurverschil gemeten van 85,6 Celsius tussen de koudste plek (-61,1 in Sakha) en de warmste (24,5 in Tsjetsjenië).

Het goede nieuws is dat we in Moskou eindelijk weer eens genieten van een ouderwetse winter.

Met temperaturen ruim onder het vriespunt en een flink pak sneeuw is het buiten een sprookje.

De langlaufski’s zijn uit de kast gehaald, de sneeuw knispert en bedekt als een maagdelijke deken het landschap rondom ons huis.

Moskou ligt er als een plaatje bij. Dankzij de sneeuwschuivers zijn de boulevards en straten schoon. De ‘dvorniks’ – elk appartementenblok heeft zijn eigen conciërge – maken overuren met het sneeuwvrij houden van de trottoirs. Boven op de daken halen mannen halsbrekende capriolen uit om pegels van de dakgoten te verwijderen, zodat argeloze voorbijgangers niet zo’n vlijmscherp stuk ijs op hun hoofd krijgen.

De efficiëntie van de openbare diensten in deze stad van dertien miljoen inwoners verbaast mij elke keer opnieuw.

De Moskovieten nemen hun sneeuw heel serieus. Zodra er meer dan twee centimeter sneeuw ligt, rukken achtduizend sneeuwschuivers uit. Vroeger werd die sneeuw in de Moskva gekieperd, nu staan er rondom Moskou tweehonderd smeltinstallaties.

In de Moskouse parken zijn de schaatsbanen weer open, met als absoluut hoogtepunt Gorki Park, waar een megabaan van 18.000 vierkante meter wacht. Het huren van schaatsen of kopen van een kaartje – het gaat allemaal soepel en snel.

Als het op service aankomt, moet Moskou een van de fijnste steden ter wereld zijn.

De sneeuw dempt het rumoer van de stad, waardoor je je, al wandelend door de historische straten van het oude centrum, in een dorp waant. Op de gouden koepels van de Christus de Redderkathedraal – waar in Stalins tijd nog de stoom van een zwembad opsteeg – glinstert nu sneeuw.

Moskovieten nippen op de vele verwarmde terrassen aan hun cappuccino’s – de vrouwen veelal gestoken in elegante bontmantels.

Rond vier uur in de middag wordt het al donker en gaan honderdduizenden lampjes aan. Dan lijkt Moskou zo mogelijk nog meer een sprookje. De gemeente heeft alleen al vierduizend lichtdecoraties neergezet, van het Rode Plein tot het prachtige Zarjadjepark.

Lockdowns bestaan hier niet, over covid wordt nauwelijks meer gesproken. Moskovieten leven – voor even – in een droom.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.