Met een beetje begeleiding eindigen Mia en Dion bij de eerste 5

Omdat Duncan Laurence het in Los Angeles te druk heeft met het vastknopen van de veters van zijn rollerskates, heb ik besloten om Dion Cooper en Mia Nicolai - de twee doodsbange konijnen die Nederland gaan vertegenwoordigen op het Songfestival - voor de koplampen van een aanstormende auto weg te trekken.

Er is wat gedoe rond de zangkwaliteiten van het duo. Ik vind dat een totaal achterhaalde discussie. Het gaat al jarenlang niet meer om mooi zingen. Duncan Laurence denkt nog steeds dat hij won omdat hij heel mooi ‘Hoooooeeehooo’ zong, maar het was de lamp die midden in het liedje opeens boven zijn hoofd hing die de televoters over de streep trok: zo een lamp wilden zij ook. Leuk voor boven de eettafel.

Dat wordt mijn taak. Ik ga samen met Dion Cooper en Mia Nicolai keihard werken aan een verrassend visueel element, zodat niemand meer op hun zang let. Eigenlijk wat ieder land, behalve Frankrijk, al jaren doet. Dan heb ik het dus niet over opkomen met een hoofdtooi en zingen als Witte Veder, maar meer iets van deze tijd. Ik zoek het in een hedendaags, aansprekend thema en dat dan vertalen naar een stukje optreedgebeuren. Ik lul ook maar wat.

Ik zie het als volgt voor mij. Muziek starten. Hele wereld denkt: krijg nou het lazarus, ze hebben hetzelfde liedje als Duncan ingestuurd. Dan alleen Mia op laten komen met een naakte Russische dwerg in haar armen. Ze schiet een regenboogkleurige drone uit de lucht. Pang, meteen daarna Dion het podium op, maar niet sensibel en voorzichtig, maar als een Ierse danser, alsof hij met zijn voeten een middelgrote veenbrand uit probeert te trappen.

Daarna even vals zingen, maar daar niet bij kijken alsof je een schaakprobleem uit 1963 staat op te lossen. Nee, vrolijk kijken, alsof je zojuist hebt gehoord dat bij Gordon de stembandjes uit zijn keel zijn gevallen en dat hij ze nergens meer kan vinden. Daarna doorpakken. Opeens 500 lemmingen het podium op, die wanhopig zoeken naar een klif waar ze zich vanaf kunnen storten.

Dan weer even vals zingen en langzaam toewerken naar de grote finale. Dat kan bijna van alles zijn, als het maar niet een guitige knipoog is naar een Nederlands fenomeen. Dus geen omgekeerde boer aan een vlaggenstok.

Houd het juist klein. Net als Duncan zijn Ikea-lamp. Zing met zijn tweeën nog één keer zo vals mogelijk en laat dan een afgerichte kraai met een heel klein noisecancelling koptelefoontje boven op het hoofd van Mia landen. Mijn voorspelling: bij de eerste 5.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.