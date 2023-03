Met 15.000 mensen in het intiemste café van Brussel: een concert van Stromae

Mijn beste vriend en ik zijn in Brussel. In eerste instantie om een concert van Stromae bij te wonen, maar ook om het weekend in deze stad door te brengen en wandelend door verschillende wijken te kijken of we parallellen zien tussen wat er hier en in Amsterdam-Noord gebeurt.

Eerst Stromae: daar kunnen we kort over zijn. Hij is de grootste artiest van onze tijd. Niemand maakt muziek die zoveel elementen samenbrengt, die mensen over de hele wereld laat dansen op teksten die ook nog eens ergens over gaan. Of het nou een ode is aan de arbeidersklasse, een nummer over mentale gezondheid of over eenzaamheid. En dit is voor hem geen gelegenheidskunstje, want vanaf zijn eerste album doet hij dit consequent.

Daar komt bij dat hij live ongeëvenaard is. We willen nog weleens vergeten dat hij naast virtuoze producer en liedjesschrijver een danser is van hoog niveau. Net zoals hij de wereld bij elkaar samplet en verenigt in zijn nummers, vertoont hij ook choreografieën afkomstig van alle continenten. En allemaal op een hoog niveau. Zijn vierkoppige band, de animaties bij zijn nummers, de gehele productie en verzorging zijn ongekend.

Daar waar decor en aankleding bij veel artiesten de aandacht afleiden van waar het echt omgaat – namelijk de liedjes en de overdracht – versterken die het geheel bij Stromae, omdat ze de vertolking nog meer tot leven laten komen.

Het is niet voor niets dat Stromae deze ronde in zijn marketing meer focust op de Verenigde Staten, want er is nog maar weinig nieuw terrein te winnen. Met zijn vorige plaat – de klassieker Racine Carrée – verkocht hij al Madison Square Garden uit. Nu laat hij ons met vijftienduizend andere mensen in zijn thuisstad Brussel voelen alsof we in het intiemste café van het land gepropt zijn.

Dan Brussel: we verblijven dicht bij de wijk Schaarbeek, in het centrum. We lopen onder het spoor door en wandelen zo de Brabantstraat in. Het is een lange winkelstraat met bazaars, restaurants, cafés en supermarkten. Een mooie plek waar de kleurrijke lokale gemeenschap het straatbeeld bepaalt. Tegelijkertijd vallen ook de verwaarloosde huizen op. Het ongeregelde verkeer. Constant politietoezicht aan de uiteinden van de straat. Dak- en thuislozen onder het spoor, in hutjes van piepschuim, bedelaars.

Aan de andere kant van het spoor zijn onlangs kunstgaleries en ateliers geopend. Op één hoek is een grote bouwval waar nieuwe, luxe appartementen worden gebouwd met – hoe kan het ook anders – een muurschildering die in elke willekeurige grote stad had kunnen zijn. Kunstenaars en hipsters als ‘pioniers’ van de herontwikkeling, ook hier is het werkelijkheid.

Misschien wordt het tijd voor kunstenaars en artiesten om deze grootstedelijke ontwikkeling op een intelligente en kritische manier te bezingen. Met bijbehorende video’s. En een theatervoorstelling als show. O wacht...

