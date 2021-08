Mensenrechten dwing je bij de Taliban af met geld en gelden zolang de geldkraan open blijft staan

Alle subsidies aan Afghanistan zijn stopgezet. Dus we weten hoe het nu zal gaan.

Op basis van de papieren die men op de ambassade had achtergelaten, kon de Taliban achterhalen wie er voor Nederland had gewerkt. Uiteraard worden die functionarissen gearresteerd.

“Waar zijn ze?”

“Geen idee, mevrouw minister Kaag.”

“Men zegt dat u ze heeft gearresteerd.”

“Wij weten van niks.”

Vervolgens wordt er door de Taliban gevraagd of er nog subsidies komen, want Afghanistan is bijna failliet.

“Dan moet u zich wel aan de mensenrechten houden.”

“Dat gaan wij uiteraard doen, mevrouw de minister. Voor zo ver mogelijk, natuurlijk.”

“Wij wachten dan met de subsidie tot u zo ver bent.”

Dan begint het.

“We hebben voor u nog iemand kunnen opsporen die voor u heeft gewerkt, mevrouw Kaag. Een belangrijk figuur.”

“Mag ik die meenemen naar Nederland? En zijn familie ook?”

“Oef, dat ligt een beetje moeilijk. De man en zijn familie verdienen een eerlijk proces. Zeker als wij aan de mensenrechten moeten voldoen. En of deze man een goede vaderlander was…”

“Hij heeft niks fout gedaan.”

“Hij schijnt voor de vijand getolkt te hebben, mevrouw de minister… Dat heeft mensenlevens gekost… Maar er is misschien nog wel een mogelijkheid om hem vrij te krijgen…”

“Ja. Graag… Wat moet ik dan doen?”

“Dat zal u geld gaan kosten, mevrouw de minister.”

Gevangenen worden vrijgekocht en aldus wordt er moderne mensenhandel bedreven.

Ik weet niet of het u ook is opgevallen, maar sinds een paar dagen wordt er gedaan of er met de Taliban heus wel te praten valt. Ik geloof daar niets van.

Wij waren vijanden. Zij hebben gewonnen. Van wie? Van ons. Hoe? Ze hebben totaal geen idee. Opeens hadden ze gewoon gewonnen. Schijnt te maken te hebben met een stel krankzinnige presidenten in Amerika. Wij moeten nu boeten zoals zij moesten boeten toen wij de overwinning claimden.

Ik lees dat vrouwen misschien wel mogen studeren, zij het gescheiden van de mannen. O ja? Hoe lang mag dat? Drie maanden? Of zolang wij hun bruto nationaal product blijven financieren? Mensenrechten dwing je daar af met geld en gelden zolang de geldkraan open blijft staan.

Voor de Taliban heeft de oorlog twintig jaar geduurd. Vrede is dus niet zomaar getekend.

Vrede kost ook een bom duiten en de sharia omzeilen kost meer dan je denkt.

Er zullen nog vele diplomatieke missies naar Afghanistan moeten reizen om de oorlog van onze vredesmissies te laten vergeten.

